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Единство в любви

Единство в любви

Ко Дню всех влюбленных Тульский областной краеведческий музей приглашает на праздничное мероприятие «Единство в любви».

На нём участники узнают о том, кого считали на Руси покровителями брака и семьи, жизнь каких туляков может быть примером как гармоничных личных отношений, так и общего вклада в историю нашей страны.

Также составной частью программы станет мастер-класс по изготовлению традиционной свадебной бесшитьевой куклы «Неразлучники», являющейся символом нерушимой любви. А в завершении мероприятия гостей ждет тульское чаепитие!

Стоимость: 150 р.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
15 февраля 2020, суббота
15:00
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Касса
Кватро
Купить билет
12 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1360-2295 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
28 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
От классики до рока
Купить билет
28 февраля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Same_Peяson
Купить билет
27 февраля, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 200 ₽
Nina Garnet
Купить билет
15 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Дайте два
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13 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
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