Ко Дню всех влюбленных Тульский областной краеведческий музей приглашает на праздничное мероприятие «Единство в любви».

На нём участники узнают о том, кого считали на Руси покровителями брака и семьи, жизнь каких туляков может быть примером как гармоничных личных отношений, так и общего вклада в историю нашей страны.

Также составной частью программы станет мастер-класс по изготовлению традиционной свадебной бесшитьевой куклы «Неразлучники», являющейся символом нерушимой любви. А в завершении мероприятия гостей ждет тульское чаепитие!

Стоимость: 150 р.