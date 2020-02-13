Единство в любви
Ко Дню всех влюбленных Тульский областной краеведческий музей приглашает на праздничное мероприятие «Единство в любви».
На нём участники узнают о том, кого считали на Руси покровителями брака и семьи, жизнь каких туляков может быть примером как гармоничных личных отношений, так и общего вклада в историю нашей страны.
Также составной частью программы станет мастер-класс по изготовлению традиционной свадебной бесшитьевой куклы «Неразлучники», являющейся символом нерушимой любви. А в завершении мероприятия гостей ждет тульское чаепитие!
Стоимость: 150 р.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 68
15 февраля 2020, суббота
15:00
12 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1360-2295 ₽
28 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 200 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽