Дискуссионный клуб: Трансформация института семьи в эпоху глобализации
3 августа в «Типографии» пройдет встреча Дискуссионного клуба.
Вопросы для обсуждения:
- Половой инстинкт / инстинкт продолжения рода;
- История становления института семьи;
- Трансформация брака;
- Чайлдфри, сожительство, одиночки. О трендах и основных вызовах современности;
- Понятие семьи и семейных отношений как элемент национального культурного кода.
Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
3 августа 2020, понедельник
19:00
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
22 августа, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
30 августа, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽