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Дискуссионный клуб: Трансформация института семьи в эпоху глобализации

Дискуссионный клуб: Трансформация института семьи в эпоху глобализации

3 августа в «Типографии» пройдет встреча Дискуссионного клуба.

Вопросы для обсуждения:
 
  • Половой инстинкт / инстинкт продолжения рода;
  • История становления института семьи;
  • Трансформация брака;
  • Чайлдфри, сожительство, одиночки. О трендах и основных вызовах современности;
  • Понятие семьи и семейных отношений как элемент национального культурного кода.

Вход: свободный взнос.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
3 августа 2020, понедельник
19:00
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Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Летняя Киновечеринка
Купить билет
22 августа, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Автобусная экскурсия «Куликово поле»
Купить билет
30 августа, воскресенье 09:00
Куликово поле, музейный комплекс
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
Mgzavrebi
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29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Ундервуд
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16 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
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