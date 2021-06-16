Чакры: спекуляции и мистификации

21 июня, в международный день йоги, культурный центр «Типография» приглашает разобраться с тем, что же такое чакральная система, какие заблуждения распространяются в современном мире на эту тему, откуда берутся ошибки и как их вычленить. Разберем чакры как: сфера жизни, часть психики и природные переживания.

Лекция будет полезна тем, кто интересуется йогой, кто что-то слышал о чакрах, но так и не разобрался в этой теме, кто открыт к новым знания, кто изучает себя и заинтересован в своем развитии.

Спикер: Юлия Никифорова — учитель и практик йоги, практикующий психолог, сексолог. Взнос свободный.