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Чакры: спекуляции и мистификации

Чакры: спекуляции и мистификации

21 июня, в международный день йоги, культурный центр «Типография» приглашает разобраться с тем, что же такое чакральная система, какие заблуждения распространяются в современном мире на эту тему, откуда берутся ошибки и как их вычленить. Разберем чакры как: сфера жизни, часть психики и природные переживания.
 
Лекция будет полезна тем, кто интересуется йогой, кто что-то слышал о чакрах, но так и не разобрался в этой теме, кто открыт к новым знания, кто изучает себя и заинтересован в своем развитии.
 
Спикер: Юлия Никифорова — учитель и практик йоги, практикующий психолог, сексолог. Взнос свободный.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
21 июня 2021, понедельник
17:00
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