Чакры: спекуляции и мистификации
21 июня, в международный день йоги, культурный центр «Типография» приглашает разобраться с тем, что же такое чакральная система, какие заблуждения распространяются в современном мире на эту тему, откуда берутся ошибки и как их вычленить. Разберем чакры как: сфера жизни, часть психики и природные переживания.
Лекция будет полезна тем, кто интересуется йогой, кто что-то слышал о чакрах, но так и не разобрался в этой теме, кто открыт к новым знания, кто изучает себя и заинтересован в своем развитии.
Спикер: Юлия Никифорова — учитель и практик йоги, практикующий психолог, сексолог. Взнос свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
21 июня 2021, понедельник
17:00
22 - 29 июня
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
26 июня - 21 августа
27 июня, воскресенье 16:00
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽