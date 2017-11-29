Школа ремёсел: Тульская городская игрушка

В рамках проекта «Школа ремёсел» приглашаем в ТОХМ на цикл мастер-классов «Тульская городская игрушка». Занятия проводит Андреева Ольга Алексеевна, народный мастер России, член Союза художников РФ.

Расписание мастер-классов:

7 декабря, 18.00 — Красный тульский конь (лепка).

14 декабря, 18.00 — Монах (лепка).

21 декабря, 18.00 — Роспись тульского коня.

28 декабря, 18.00 — Роспись монаха.

Цикл мастер-классов посвящен знакомству с тульской городской игрушкой. Этот исконно тульский народный промысел появился в конце XVII — нач. XVIII в. в слободе Большие Гончары. Лепили игрушку из остатков гончарной глины, это были гуляющие барыни, танцующие пары, кормилицы с детьми, всадники и всадницы, монахи и монахини. Фигурки получались немного вытянутыми, наряды отражали модные тенденции того времени. К сожалению, после революции тульская городская игрушка была надолго забыта.

На мастер-классах Ольги Андреевой в «Школе ремесел» Вы познакомитесь с историей тульской городской игрушки, её особенностями и научитесь основным приемам работы с глиной.

Приглашаем взрослых и детей (6+)!

Телефоны для записи: 35−40−53; 8−905−110−82−14.

Стоимость каждого занятия :250 руб. для взрослых, 120 руб. для детей.

Занятия будут проходить по адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 64.