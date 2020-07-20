Онлайн-лекция «Как коронавирус изменит города?»

21 июля на «Октаве» пройдет полезная лекция от Аркадия Гершмана — урбаниста, блогера и проповедника здорового отношения к городу.

Как коронавирус изменит города? Умрет ли в итоге общественный транспорт, торговые центры и сам формат плотного города? Что жителей городов в ближайшем будущем?

В самом начале пандемии было много смелых предположений, некоторые даже предрекали смерть городов со всеобщим уходом на удаленную работу из собственных домов. В реальности все оказалось куда скучнее — мир постепенно возвращается к привычной жизни. Но как и после пандемий прошлых лет, будут сделаны выводы: города точно станут умнее и продуманнее, чтобы избежать повторений самоизоляции.