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Онлайн-лекция «Как коронавирус изменит города?»

Онлайн-лекция «Как коронавирус изменит города?»

21 июля на «Октаве» пройдет полезная лекция от Аркадия Гершмана — урбаниста, блогера и проповедника здорового отношения к городу.
Как коронавирус изменит города? Умрет ли в итоге общественный транспорт, торговые центры и сам формат плотного города? Что жителей городов в ближайшем будущем? 
 
В самом начале пандемии было много смелых предположений, некоторые даже предрекали смерть городов со всеобщим уходом на удаленную работу из собственных домов. В реальности все оказалось куда скучнее — мир постепенно возвращается к привычной жизни. Но как и после пандемий прошлых лет, будут сделаны выводы: города точно станут умнее и продуманнее, чтобы избежать повторений самоизоляции.
 
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
21 июля 2020, вторник
21:00
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Автобусная экскурсия «Куликово поле»
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30 августа, воскресенье 09:00
Куликово поле, музейный комплекс
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
Сергей Пенкин
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29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Летняя Киновечеринка
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 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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