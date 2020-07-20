Онлайн-лекция «Как коронавирус изменит города?»
21 июля на «Октаве» пройдет полезная лекция от Аркадия Гершмана — урбаниста, блогера и проповедника здорового отношения к городу.
Как коронавирус изменит города? Умрет ли в итоге общественный транспорт, торговые центры и сам формат плотного города? Что жителей городов в ближайшем будущем?
Как коронавирус изменит города? Умрет ли в итоге общественный транспорт, торговые центры и сам формат плотного города? Что жителей городов в ближайшем будущем?
В самом начале пандемии было много смелых предположений, некоторые даже предрекали смерть городов со всеобщим уходом на удаленную работу из собственных домов. В реальности все оказалось куда скучнее — мир постепенно возвращается к привычной жизни. Но как и после пандемий прошлых лет, будут сделаны выводы: города точно станут умнее и продуманнее, чтобы избежать повторений самоизоляции.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
21 июля 2020, вторник
21:00
30 августа, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
22 августа, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
14 августа, пятница 10:30
₽ Билеты: 1950-3000 ₽
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽