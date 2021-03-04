Ликбез по взрослой жизни: Как пользоваться своими правами
6 марта в культурном центре «Типография» в рамках фестиваля «Ликбез по взрослой жизни» пройдет лекция «Как пользоваться своими правами». Как защищать «права» и «человека» в условиях произвола? Права человека — наивная утопия, щит от беспредела или лишняя конструкция.
Поговорим о том, откуда взялись «права человека» и способны ли они нас защитить в ситуации произвола. Обсудим как отличить правонарушения от нарушения прав человека, куда обратиться за защитой и нужно ли для этого быть юристом. Вспомним, какие инстанции должны защищать права и поговорим о том, как быть, если они не работают. Подумаем вместе над тем, что делать, чтобы защитить себя, защитить право или отстоять общественный интерес и возможно ли одно без второго и третьего.
Спикер: Дмитрий Макаров — член Совета Московской Хельсинкской группы, старейшей действующей правозащитной организации в России. Занимается вопросами свободы собраний и объединений, права на справедливое судебное разбирательство, противодействия полицейскому произволу и развития гражданского контроля.
Свободный взнос. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
6 марта 2021, суббота
14:00
18 апреля - 10 мая
24 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 марта - 30 мая
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
19 апреля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1800-3000 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2100-2500 ₽