афиша
афиша
Регистрация
Ликбез по взрослой жизни: Как пользоваться своими правами

Ликбез по взрослой жизни: Как пользоваться своими правами

6 марта в культурном центре «Типография» в рамках фестиваля «Ликбез по взрослой жизни» пройдет лекция «Как пользоваться своими правами». Как защищать «права» и «человека» в условиях произвола? Права человека — наивная утопия, щит от беспредела или лишняя конструкция.

Поговорим о том, откуда взялись «права человека» и способны ли они нас защитить в ситуации произвола. Обсудим как отличить правонарушения от нарушения прав человека, куда обратиться за защитой и нужно ли для этого быть юристом. Вспомним, какие инстанции должны защищать права и поговорим о том, как быть, если они не работают. Подумаем вместе над тем, что делать, чтобы защитить себя, защитить право или отстоять общественный интерес и возможно ли одно без второго и третьего.
 
Спикер: Дмитрий Макаров — член Совета Московской Хельсинкской группы, старейшей действующей правозащитной организации в России. Занимается вопросами свободы собраний и объединений, права на справедливое судебное разбирательство, противодействия полицейскому произволу и развития гражданского контроля.
 
Свободный взнос. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
6 марта 2021, суббота
14:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
18 апреля - 10 мая
Центр приема гостей Тульской области
Clockwork Times
Купить билет
24 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Пешая экскурсия вокруг Кремля с мастер-классом «Филимоновская игрушка» – «Вдоль по Пятницкой»
7 марта - 30 мая
Центр приема гостей Тульской области
Фестиваль Памяти Юрия Хоя
Купить билет
27 марта, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Niletto
Купить билет
19 апреля, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3000 ₽
Любовь и прочее вранье
Купить билет
27 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2100-2500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.