Ликбез по взрослой жизни: Как пользоваться своими правами

6 марта в культурном центре «Типография» в рамках фестиваля «Ликбез по взрослой жизни» пройдет лекция «Как пользоваться своими правами». Как защищать «права» и «человека» в условиях произвола? Права человека — наивная утопия, щит от беспредела или лишняя конструкция.

Поговорим о том, откуда взялись «права человека» и способны ли они нас защитить в ситуации произвола. Обсудим как отличить правонарушения от нарушения прав человека, куда обратиться за защитой и нужно ли для этого быть юристом. Вспомним, какие инстанции должны защищать права и поговорим о том, как быть, если они не работают. Подумаем вместе над тем, что делать, чтобы защитить себя, защитить право или отстоять общественный интерес и возможно ли одно без второго и третьего.

Спикер: Дмитрий Макаров — член Совета Московской Хельсинкской группы, старейшей действующей правозащитной организации в России. Занимается вопросами свободы собраний и объединений, права на справедливое судебное разбирательство, противодействия полицейскому произволу и развития гражданского контроля.

Свободный взнос. Регистрация по ссылке.