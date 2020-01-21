Лекции Кирилла Кобрина

В Доме Белявского первые в Туле выступит с лекциями крупнейший отечественный эссеист, редактор журнала «НЗ», автор 25 книг Кирилл Кобрин. Лекции входят в программу образовательного проекта «Хомяков home. Академия».

Программа «Хомяков home. Академия» посвящена истории русской философской мысли и призвана привлечь внимание к судьбе и творчеству выдающего деятеля своего времени Алексея Хомякова и проблеме сохранения его родовой усадьбы «Богучарово».

22 января

19.00 «Когда и как русское общество заговорило о важном для себя? Рождение публичной дискуссии: от Радищева до Герцена»

Петр Великий дал толчок не просто «вестернизации» России — его эпоха заложила основы современного российского общества, культуры, государства. Но создать военный флот или наладить работу бюрократической конторы проще — несмотря на безусловную сложность этих дел — чем построить новый тип общества и культуры, где существовало бы то главное, без чего страна не может стать «современной». Это главное — общественное мнение и публичная дискуссия об общественно-важном. Лишь спустя несколько десятилетий после смерти Петра в России стали складываться предпосылки для общественного разговора. Пресса, высшее образование, рынок литературы, профессиональные писатели, язык современной дискуссии на социально-значимые темы, сами эти темы — все нужно было придумать и ввести в жизнь. Этим занимались несколько поколений русский писателей и культурных деятелей: издатель Новиков, литераторы Радищев и Карамзин, салонный философ Чаадаев, политический эмигрант Герцен. О них и их вкладе в начало русского общественного мнения пойдет речь в лекции.

Стоимость: 100 руб., студенты и учащиеся — бесплатно.

23 января

19.00 «Россия это/и/или Европа. Как Карамзин и Чаадаев придумали сюжет нескончаемого спора (о давно уже неважном)».

Самое надоедливое и скучное занятие сегодня в России — в миллионный раз выяснять, принадлежит ли она, ее общество и ее культура к так называемой «Европе». Все слова уже сказаны, все доводы исчерпаны, никто ни с кем никогда не согласен. Значит, повестка исчерпана, хотя многие и делают вид, что здесь есть о чем поговорить. Меж тем, «Россия и Европа» — действительно один из стержней русской общественной мысли, начиная с 19 века. Как это вышло, почему именно такой вопрос был поставлен, как он решался (или не решался), отчего он потерял смысл сегодня — лекция Кирилла Кобрина.

Стоимость: 100 руб., студенты и учащиеся — бесплатно.

Кирилл Кобрин (1964 г. р.) — историк, литератор, редактор журнала «Неприкосновенный Запас». Родился в Горьком (СССР), закончил местный университет, кандидат исторических наук. Автор 25 книг и многочисленных публикаций в «бумажной» и электронной периодике в России, Великобритании, Латвии, Литвы, Германии и проч. Сочинения Кобрина переводились на английский, немецкий, французский, итальянский, украинский, белорусский, латышский, литовский, польский, голландский, турецкий, китайский. Жил в Праге, Лондоне, Чэнду, с 2018 года — в Риге.

Кирилл Кобрин нечасто выезжает в Россию, поэтому у туляков появляется действительно уникальная возможность попасть на его лекции. После окончания лекций состоятся автограф-сессии и продажа книг Кирилла Кобрина «Разговор в комнатах», «Поднебесный экспресс» и «На руинах нового», предоставленных независимым книжным магазином «Свидетель».