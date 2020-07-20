Курс «Вокруг света». Онлайн-экскурсия в США

20 июля гид в Нью-Йорке Вероника Сафонова устроит для гостей «Октавы» большую онлайн-экскурсию по этому легендарному городу.

Вероника покажет не только самые знаменитые достопримечательности, но проведет по малоизвестным, но культовым улицам и местам.



Нью-Йорк — город возможностей, вдохновения и красок. Он встряхивает и наполняет жизнью, потрясает и ошеломляет даже самых опытных туристов! Нью-Йорк хоть и не столица, но это, очевидно, главный город США. Он никогда не спит, и ему есть чем удивлять, но всего описать словами просто невозможно. Его лучше увидеть самому.

Статуя Свободы, здание Эмпайр-Стейт-Билдинг, Центральный парк, бродвейские мюзиклы — вот что обычно приходит на ум при обсуждении Нью-Йорка. Между тем, практически в любом районе города есть что-то интересное, стоит только позволить себе пройтись по этому легендарному населенному пункту.