Курс «Вокруг света». Онлайн-экскурсия в США
20 июля гид в Нью-Йорке Вероника Сафонова устроит для гостей «Октавы» большую онлайн-экскурсию по этому легендарному городу.
Вероника покажет не только самые знаменитые достопримечательности, но проведет по малоизвестным, но культовым улицам и местам.
Нью-Йорк — город возможностей, вдохновения и красок. Он встряхивает и наполняет жизнью, потрясает и ошеломляет даже самых опытных туристов! Нью-Йорк хоть и не столица, но это, очевидно, главный город США. Он никогда не спит, и ему есть чем удивлять, но всего описать словами просто невозможно. Его лучше увидеть самому.
Статуя Свободы, здание Эмпайр-Стейт-Билдинг, Центральный парк, бродвейские мюзиклы — вот что обычно приходит на ум при обсуждении Нью-Йорка. Между тем, практически в любом районе города есть что-то интересное, стоит только позволить себе пройтись по этому легендарному населенному пункту.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
20 июля 2020, понедельник
19:00
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
18 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
30 августа, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
17 сентября, четверг 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
9 августа, воскресенье 09:45
₽ Билеты: 2100-2500 ₽