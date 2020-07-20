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Курс «Вокруг света». Онлайн-экскурсия в США

Курс «Вокруг света». Онлайн-экскурсия в США

20 июля гид в Нью-Йорке Вероника Сафонова устроит для гостей «Октавы» большую онлайн-экскурсию по этому легендарному городу. 
Вероника покажет не только самые знаменитые достопримечательности, но проведет по малоизвестным, но культовым улицам и местам. 
 

Нью-Йорк — город возможностей, вдохновения и красок. Он встряхивает и наполняет жизнью, потрясает и ошеломляет даже самых опытных туристов!  Нью-Йорк хоть и не столица, но это, очевидно, главный город США. Он никогда не спит, и ему есть чем удивлять, но всего описать словами просто невозможно. Его лучше увидеть самому.
 
Статуя Свободы, здание Эмпайр-Стейт-Билдинг, Центральный парк, бродвейские мюзиклы — вот что обычно приходит на ум при обсуждении Нью-Йорка. Между тем, практически в любом районе города есть что-то интересное, стоит только позволить себе пройтись по этому легендарному населенному пункту. 
 
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
20 июля 2020, понедельник
19:00
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Касса
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Мари Краймбрери
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18 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Автобусная экскурсия «Куликово поле»
Купить билет
30 августа, воскресенье 09:00
Куликово поле, музейный комплекс
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
Кирпичи
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17 сентября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Автобусный тур одного дня «Приём во дворце»
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9 августа, воскресенье 09:45
Богородицкий дворец-музей и парк
 ₽  Билеты: 2100-2500 ₽
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