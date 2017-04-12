Честь имею
Вы знаете, какие головные уборы использовали русские солдаты разных исторических эпох? Чем гренадерка отличается от кивера? Почему фуражка и бескозырка носят такие названия? Хотите получить ответы на эти и другие вопросы?
Тульский военно-исторический музей приглашает на интерактивное занятие «Честь имею!». Посетителям расскажут, что такое буденовка, для чего нужен шлемофон летчику и танкисту. Узнают они и о том, когда советский офицер получал папаху. Также участников интерактивного занятия ожидают солдатские песни, интересные конкурсы и даже фотосъемка в историческом одеянии.
Стоимость занятия 50 Р. Занятия проходят по предварительным заявкам, запись по телефону
Где и когда?
Тула, 1-й проезд Металлургов, 3 (Посещение музея по предварительной записи)
12 апреля 2017, среда
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13 апреля 2017, четверг
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