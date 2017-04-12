Вы знаете, какие головные уборы использовали русские солдаты разных исторических эпох? Чем гренадерка отличается от кивера? Почему фуражка и бескозырка носят такие названия? Хотите получить ответы на эти и другие вопросы?

Тульский военно-исторический музей приглашает на интерактивное занятие «Честь имею!». Посетителям расскажут, что такое буденовка, для чего нужен шлемофон летчику и танкисту. Узнают они и о том, когда советский офицер получал папаху. Также участников интерактивного занятия ожидают солдатские песни, интересные конкурсы и даже фотосъемка в историческом одеянии.