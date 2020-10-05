Бесплатный ликбез по авторскому праву для авторов

Юрист Евгений Черников расскажет про то, как устроено авторское право и на что оно распространяется, ведь это не только фото, видео или тексты, это сайты, программы для компьютера, дизайн, кстати например дизайн интерьера или веб-дизайн. В общем это много-много всего!

А затем – о том, что делать автору, чьи права нарушены, и как лучше себя вести, чтобы получить компенсацию.