Бесплатный ликбез по авторскому праву для авторов
Юрист Евгений Черников расскажет про то, как устроено авторское право и на что оно распространяется, ведь это не только фото, видео или тексты, это сайты, программы для компьютера, дизайн, кстати например дизайн интерьера или веб-дизайн. В общем это много-много всего!
А затем – о том, что делать автору, чьи права нарушены, и как лучше себя вести, чтобы получить компенсацию.
Где и когда?
12 октября 2020, понедельник
19:00
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
22 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
18 октября - 4 ноября
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽