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Бесплатный ликбез по авторскому праву для авторов

Бесплатный ликбез по авторскому праву для авторов

Юрист Евгений Черников расскажет про то, как устроено авторское право и на что оно распространяется, ведь это не только фото, видео или тексты, это сайты, программы для компьютера, дизайн, кстати например дизайн интерьера или веб-дизайн. В общем это много-много всего!

А затем – о том, что делать автору, чьи права нарушены, и как лучше себя вести, чтобы получить компенсацию. 

Где и когда?
Фотостудия GAGA studio
12 октября 2020, понедельник
19:00
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Касса
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Северный Флот
Купить билет
22 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
HammAli & Navai
Купить билет
14 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Фогель
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20 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Автобусный тур «Куликово поле»
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18 октября - 4 ноября
Куликово поле, музейный комплекс
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
Mgzavrebi
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27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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