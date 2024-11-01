2 ноября в Concert Hall выступит группа «Заточка».



Поговаривают, программа приготовлена настолько обширная и продуманная, что удовлетворен будет даже самый придирчивый поклонник.

На радость уважаемых дам и господ, собрали нехилый список из самых любимых хитов, только от названий которых по щеке невольно катится слеза радости.

Тут и старые-добрые: «Новый шериф», «Моя роза», «Шапочка из фольги», «На стрелу», «Я люблю кантри» и, конечно же, шедевры из последних релизов не забыли. В общем, все боевички, которые давно ушли в мир и разобраны на цитаты.

Так что, уважаемые, пришло время пошарить в лопатниках и выложить скромную монету за билеты на роскошное музыкальное действо, которое отпечатается в вашем сердечке и памяти на долгие года!

Потанцуем, порифмуем, дадим волю чувствам.



Стоимость: от 2700 руб.