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Запрещённые барабанщики

Запрещённые барабанщики

27 ноября сцене Harat's pub выступит группа «Запрещенные барабанщики». Самый удивительный музыкально-провокационный проект конца ХХ века, до сих пор с неизменным успехом и завидной регулярностью зажигающий сердца и ставящий на уши танцпол с первой сыгранной песни.
 
Концерт отменен.
Вряд ли найдутся такие, которые не слышали (и не напевали под нос, помимо своей воли) такие альтернатив-поп-боевики «Барабанщиков», как «Убили негра», «Таблетка», развеселую «Мама Зузу», душещипательную «Куба», циничный «Случай в Макдональдсе», армянско-железнодорожный «Москва-Махачкала», анархически-разухабистый «Котовский», финансово-философский «1000000 USD».
 
Юбилейный концерт «Запрещенных барабанщиков»— великолепный повод культурно провести время в прекрасной компании, испытать на прочность в танце собственные ноги и сделать пару-другую неожиданных выводов относительно общечеловеческих жизненных ценностей. Шоу этих ребят поднимает настроение всем без исключения — это лучший из легальных антидепрессантов.
Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
27 ноября 2020, пятница
20:00
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Касса
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Дора
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12 февраля, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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20 декабря, воскресенье 19:00
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 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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