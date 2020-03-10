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Ярослав Тимофеев (OQJAV): Реквием В.А. Моцарта

Ярослав Тимофеев (OQJAV): Реквием В.А. Моцарта

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт переносится с 12 апреля на 26 мая. Все купленные ранее билеты действительны.

В Тульской филармонии состоится концерт Реквиема Моцарта. Программу этого концерта слушателям представит «один их самых ярких персонажей музыкального медиаполя», как называют его журналисты, музыковед и музыкальный критик, эксперт и лектор Московской филармонии, главный редактор журнала «Музыкальная академия», кандидат искусствоведения и участник участник инди-группы OQJAV Ярослав ТИМОФЕЕВ.

 

Реквием Моцарта – одно из самых знаменитых его произведений, одно из величайших творений человеческого гения. Есть нечто символическое в том, что именно он завершает творческий путь Моцарта – получилось, что композитор сочинил его для самого себя.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
26 мая 2020, вторник
18:30
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Касса
Пилот
Купить билет
5 июня, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Mgzavrebi
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29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Кошки в городе
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31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
Купить билет
24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Lumen
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7 июня, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
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