Ярослав Тимофеев (OQJAV): Реквием В.А. Моцарта

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт переносится с 12 апреля на 26 мая. Все купленные ранее билеты действительны.

В Тульской филармонии состоится концерт Реквиема Моцарта. Программу этого концерта слушателям представит «один их самых ярких персонажей музыкального медиаполя», как называют его журналисты, музыковед и музыкальный критик, эксперт и лектор Московской филармонии, главный редактор журнала «Музыкальная академия», кандидат искусствоведения и участник участник инди-группы OQJAV Ярослав ТИМОФЕЕВ.

Реквием Моцарта – одно из самых знаменитых его произведений, одно из величайших творений человеческого гения. Есть нечто символическое в том, что именно он завершает творческий путь Моцарта – получилось, что композитор сочинил его для самого себя.