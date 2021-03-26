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«Взрыв чуда» и «Кулаки в карманах»

«Взрыв чуда» и «Кулаки в карманах»

15 мая на сцене тульского рок-клуба «М2» выступят группы «Взрыв чуда» и «Кулаки в карманах». Банда «Взрыв чуда» в обновленном составе с презентацией нового альбома! Оголтелый панк-рок из тёмных московских подворотен — «Кулаки в карманах»! Двойной панк-рок в Туле за две недели до лета!
 
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
15 мая 2021, суббота
19:00
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Касса
Автобусная обзорная экскурсия по Туле
29 мая, суббота 11:00
Центр приема гостей Тульской области
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Песни из фильма БРАТ-2
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29 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
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5 июня, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
SYMPULS-E
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21 мая, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
«Цой Жив!». Вечер памяти Виктора Цоя
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21 мая, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
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