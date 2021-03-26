«Взрыв чуда» и «Кулаки в карманах»
15 мая на сцене тульского рок-клуба «М2» выступят группы «Взрыв чуда» и «Кулаки в карманах». Банда «Взрыв чуда» в обновленном составе с презентацией нового альбома! Оголтелый панк-рок из тёмных московских подворотен — «Кулаки в карманах»! Двойной панк-рок в Туле за две недели до лета!
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
15 мая 2021, суббота
19:00
29 мая, суббота 11:00
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 350 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽