15 мая на сцене тульского рок-клуба «М2» выступят группы «Взрыв чуда» и «Кулаки в карманах». Банда «Взрыв чуда» в обновленном составе с презентацией нового альбома! Оголтелый панк-рок из тёмных московских подворотен — «Кулаки в карманах»! Двойной панк-рок в Туле за две недели до лета!