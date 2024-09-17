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Вячеслав Бутусов: Nautilus Pompilius 40 лет

Вячеслав Бутусов: Nautilus Pompilius 40 лет

12 декабря на сцене Городского концертного зала снова состоится настоящий праздник — Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius на бис! Зрителей ждёт большая юбилейная программа из любимых хитов и редких песен.

По многочисленным просьбам музыканты исполнят большую ретроспективную программу из главных песен богатого творческого наследия «Наутилуса». На один вечер зрители смогут вновь погрузиться в музыкальную историю нескольких поколений в удивительном сценическом оформлении.

Nautilus Pompilius — это целая жизнь, со своими сложностями и переменами, романтикой и страстями, но главной её целью всегда было творческое созидание. Десятки записанных хитов, знакомых и любимых сотнями тысяч людей по всему миру, эмоции и воспоминания, которые навсегда остаются в сердцах тех, кто проходит свой путь под музыку Вячеслава Бутусова и тексты Ильи Кормильцева.

На предстоящем концерте прозвучат самые любимые и яркие песни «НАУ» в актуальном сценическом прочтении. Глубина и атмосфера хорошо знакомых музыкальных полотен будут усилены благодаря высокотехнологичному мультимедийному шоу и эффектной сценографии.

Стоимость: от 3000 руб. 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
12 декабря 2024, четверг
19:00
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