афиша
афиша
Регистрация
Юлия Михальчик и ансамбль «Куликово поле»

Юлия Михальчик и ансамбль «Куликово поле»

Мужской вокальный ансамбль «Куликово Поле» под управлением Николая Шульдешова — это песни различных жанров в оригинальных обработках: духовные, народные, казачьи, солдатские. Лауреаты Международного хорового конкурса «Золотые Голоса Монсеррат» в Испании, Лауреаты VII Международного конкурса духовной музыки «Хрустальная Часовня» в Москве, где получили специальный Диплом «За сохранение традиций мужского хорового пения». С приходом в коллектив пианиста Вадима Сусликова ансамбль значительно расширил свой репертуар популярными песнями в сопровождении фортепиано.

Юлия Михальчик — фолк-певица, композитор и автор песен. Юлия стала известна благодаря проекту «Фабрика Звёзд 3», в котором она стала финалисткой. Там же были записаны её первые хиты — «Ну здравствуй, Питер», «Птица», «Голоса», «Письмо» и другие. Юлия завоевала множество музыкальных наград, в том числе от Русского радио и Дорожного радио. В 2006 она завоевала Гран-при Второго Всероссийского фестиваля молодых исполнителей «Пять звёзд». Сейчас Юлия Михальчик работает над новым альбомом.

Где и когда?
Городской концертный зал
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
7 января 2017, суббота
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика