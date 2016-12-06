Юлия Михальчик и ансамбль «Куликово поле»

Мужской вокальный ансамбль «Куликово Поле» под управлением Николая Шульдешова — это песни различных жанров в оригинальных обработках: духовные, народные, казачьи, солдатские. Лауреаты Международного хорового конкурса «Золотые Голоса Монсеррат» в Испании, Лауреаты VII Международного конкурса духовной музыки «Хрустальная Часовня» в Москве, где получили специальный Диплом «За сохранение традиций мужского хорового пения». С приходом в коллектив пианиста Вадима Сусликова ансамбль значительно расширил свой репертуар популярными песнями в сопровождении фортепиано.

Юлия Михальчик — фолк-певица, композитор и автор песен. Юлия стала известна благодаря проекту «Фабрика Звёзд 3», в котором она стала финалисткой. Там же были записаны её первые хиты — «Ну здравствуй, Питер», «Птица», «Голоса», «Письмо» и другие. Юлия завоевала множество музыкальных наград, в том числе от Русского радио и Дорожного радио. В 2006 она завоевала Гран-при Второго Всероссийского фестиваля молодых исполнителей «Пять звёзд». Сейчас Юлия Михальчик работает над новым альбомом.