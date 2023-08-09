тринадцать карат
2 ноября в Backstage выступит «тринадцать карат».
«тринадцать карат» — молодой и стремительно растущий поп-рок артист, который ворвался в чарты с полным меланхолии дебютным альбомом «13 причин почему» осенью 2022 года, и с тех пор не покидал главный топ VK с синглом «больше не буду», записанным совместно с «Три дня дождя».
Пронзительным балладам, основанным на личной биографии Александра, в унисон подпевают полные залы — песни музыканта неизменно попадают точно в сердце сотням тысяч молодых ребят.
Где и когда?
Тула , Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
2 ноября 2023, четверг
19:00
10 октября - 8 ноября
2 - 8 ноября
4 октября - 8 ноября
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