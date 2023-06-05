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Три дня дождя

Три дня дождя

5 октября в Concert Hall пройдет концерт группы «Три дня дождя».

«Три дня дождя» стремительно ворвалась в российские чарты в начале 2020-х. Её лидер и вокалист Глеб Викторов родился в Кызыле в 1996 году, там же, в столице Тывы, увлёкся музыкой, долгое время работал битмейкером, а в 2019 году решил основать свой проект, причём в жанре альтернативного рока.

Популярность к «Трём дням дождя» пришла неожиданно быстро — особенно выделился трек «Не киряй», записанный вместе с Серафимом Сидориным (Мукка) в начале 2020 года. Первым сольным хитом коллектива стала песня «Демоны», вышедшая через небольшое время, — клип на этот трек собрал более десяти миллионов просмотров на YouTube. 

Стоимость: от 2700 руб.

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
5 октября 2023, четверг
19:00
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