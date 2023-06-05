5 октября в Concert Hall пройдет концерт группы «Три дня дождя».



«Три дня дождя» стремительно ворвалась в российские чарты в начале 2020-х. Её лидер и вокалист Глеб Викторов родился в Кызыле в 1996 году, там же, в столице Тывы, увлёкся музыкой, долгое время работал битмейкером, а в 2019 году решил основать свой проект, причём в жанре альтернативного рока.



Популярность к «Трём дням дождя» пришла неожиданно быстро — особенно выделился трек «Не киряй», записанный вместе с Серафимом Сидориным (Мукка) в начале 2020 года. Первым сольным хитом коллектива стала песня «Демоны», вышедшая через небольшое время, — клип на этот трек собрал более десяти миллионов просмотров на YouTube.



Стоимость: от 2700 руб.