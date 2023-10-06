  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Концерты
  4. ТеремА - Концерты в Туле - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
ТеремА

ТеремА

12 октября в Концертном зале филармонии в первые в Туле выступит Молодёжный оркестр национальных инструментов «ТеремА».

Невероятно свежо, а порой и дерзко, в исполнении молодежного оркестра звучат произведения русских классиков в стиле кроссовер – «Баба Яга» из цикла «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского в обработке группы «Квинтет Четырёх» и «В пещере горного короля» Эдварда Грига в обработке группы «Апокалиптика». 

Вместе с оркестром в Туле выступят прекрасные солисты – Александра Чекмак (фортепиано), которая исполнит Концерт для фортепиано с оркестром (2 и 3 части) Лероя Андерсона, и певица Юлия Черняновская, в интерпретации которой знакомые народные песни «Ой, то не вечер» (в обработке Пелагеи) и «Барыня-рассыпуха» звучат особенно ярко и заразительно.

Художественный руководитель и дирижёр – лауреат международных конкурсов Андрей Долгов. 

 

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
12 октября 2023, четверг
18:30
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Басня
11 мая - 13 октября
Алмаз Синема
Иван Семенов: Большой поход
24 сентября - 18 октября
Синема Стар
Заклятие. Зло внутри
26 сентября - 18 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сила добра
18 октября, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Исчезнувшая в звездах
12 - 18 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Объектив
19 августа - 18 октября
Синема Стар
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.