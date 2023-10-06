12 октября в Концертном зале филармонии в первые в Туле выступит Молодёжный оркестр национальных инструментов «ТеремА».

Невероятно свежо, а порой и дерзко, в исполнении молодежного оркестра звучат произведения русских классиков в стиле кроссовер – «Баба Яга» из цикла «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского в обработке группы «Квинтет Четырёх» и «В пещере горного короля» Эдварда Грига в обработке группы «Апокалиптика».

Вместе с оркестром в Туле выступят прекрасные солисты – Александра Чекмак (фортепиано), которая исполнит Концерт для фортепиано с оркестром (2 и 3 части) Лероя Андерсона, и певица Юлия Черняновская, в интерпретации которой знакомые народные песни «Ой, то не вечер» (в обработке Пелагеи) и «Барыня-рассыпуха» звучат особенно ярко и заразительно.

Художественный руководитель и дирижёр – лауреат международных конкурсов Андрей Долгов.