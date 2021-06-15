Sometimes Band
3 июля в тульском рок-клубе «М2» пройдет первый гастрольный концерт группы Sometimes Band. Будет 2 часа очень разной музыки, атмосферно и лампово. Ты не пожалеешь.
Концерт отменен.
Sometimes band - это плавильный котёл музыки, стилей и смыслов. Нуарный блюз, ритмы танго, горячий фанк и качающая бедра латина, зубодробительный копро-грайнд и обскурное минимал-техно, переложения Пассионов Гайдна для малого состава инструментов и старая школа нью-йоркского хип-хопа, космические переливы пост-рока и грязный омут дрон-дума, балканские народные песни и йодль вкупе с ироничными текстами, остро-социальными манифестами и хрипловатым вокалом. Не похожие ни на кого, самобытные и яркие, все это - мы
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
3 июля 2021, суббота
19:00
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
10 июля - 21 августа
9 июля, пятница 19:00
₽ Билеты: 5000 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽