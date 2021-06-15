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Sometimes Band

Sometimes Band

3 июля в тульском рок-клубе «М2» пройдет первый гастрольный концерт группы Sometimes Band. Будет 2 часа очень разной музыки, атмосферно и лампово. Ты не пожалеешь.

 

Концерт отменен.

Sometimes band - это плавильный котёл музыки, стилей и смыслов. Нуарный блюз, ритмы танго, горячий фанк и качающая бедра латина, зубодробительный копро-грайнд и обскурное минимал-техно, переложения Пассионов Гайдна для малого состава инструментов и старая школа нью-йоркского хип-хопа, космические переливы пост-рока и грязный омут дрон-дума, балканские народные песни и йодль вкупе с ироничными текстами, остро-социальными манифестами и хрипловатым вокалом. Не похожие ни на кого, самобытные и яркие, все это - мы

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
3 июля 2021, суббота
19:00
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