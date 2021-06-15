3 июля в тульском рок-клубе «М2» пройдет первый гастрольный концерт группы Sometimes Band. Будет 2 часа очень разной музыки, атмосферно и лампово. Ты не пожалеешь.

Концерт отменен.

Sometimes band - это плавильный котёл музыки, стилей и смыслов. Нуарный блюз, ритмы танго, горячий фанк и качающая бедра латина, зубодробительный копро-грайнд и обскурное минимал-техно, переложения Пассионов Гайдна для малого состава инструментов и старая школа нью-йоркского хип-хопа, космические переливы пост-рока и грязный омут дрон-дума, балканские народные песни и йодль вкупе с ироничными текстами, остро-социальными манифестами и хрипловатым вокалом. Не похожие ни на кого, самобытные и яркие, все это - мы