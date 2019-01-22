В Городском концертном зале выступит яркий артист отечественной эстрады Сергей Пенкин.

Сергей Пенкин — это имя давно стало знаком качества. За 30 лет творческой деятельности на его счету огромное количество не похожих друг на друга концертных программ, позади сотни тысяч километров гастрольных дорог… Но он не устает удивлять своих зрителей.

В этом году нас ждет очередная премьера — шоу «Сердце на осколки». Как всегда артист продолжает экспериментировать с репертуаром и музыкальными стилями. Зрители услышат новую песню «Полетели со мной», которая была специально написана для этой программы. Во втором отделении в исполнении Сергея Пенкина прозвучит блок песен из репертуара Аллы Пугачевой разных лет, это самые любимые песни Сергея из творчества примадонны. Конечно же, будет классика в современном и неповторимом «пенкинском» стиле, а также (по просьбам зрителей!) в программу войдут полюбившиеся поклонникам песни из самых ранних альбомов Сергея Пенкина.

Самое важное. Вас, как и прежде, ждёт встреча с человеком и артистом, у которого не бывает плохого настроения. И он готов поделиться своим настроением с Вами, ведь сцена и зрители — главное в его жизни!

Дополнительная информация по тел.: 79-03-86, 8-905-621-60-02

Билеты можно приобрести в ТЦ «Подкова» (ул. Коминтерна, 2-a)

