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SAYPINK!

SAYPINK!

4 марта в «Типографии» состоится концерт минской группы SAYPINK!. Поп-эмо-панк-метал-трэпал-классик-вич-хаус-просто вич-джаз-блюз-рок-н-ролл-хип-хоп-группа SAYPINK! из Минска едет в Тулу, чтобы исполнить с вами свои лучшие треки со всех альбомов и презентовать новый материал.

Подробности по ссылке.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
4 марта 2021, четверг
19:00
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Касса
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