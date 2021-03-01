SAYPINK!
4 марта в «Типографии» состоится концерт минской группы SAYPINK!. Поп-эмо-панк-метал-трэпал-классик-вич-хаус-просто вич-джаз-блюз-рок-н-ролл-хип-хоп-группа SAYPINK! из Минска едет в Тулу, чтобы исполнить с вами свои лучшие треки со всех альбомов и презентовать новый материал.
Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
4 марта 2021, четверг
19:00
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200-1400 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
24 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2200-2800 ₽
6 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽