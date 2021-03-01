4 марта в «Типографии» состоится концерт минской группы SAYPINK!. Поп-эмо-панк-метал-трэпал-классик-вич-хаус-просто вич-джаз-блюз-рок-н-ролл-хип-хоп-группа SAYPINK! из Минска едет в Тулу, чтобы исполнить с вами свои лучшие треки со всех альбомов и презентовать новый материал.



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