4 мая на сцене тульского рок-клуба «М2» выступит рэп-исполнитель Sagath. Увлечение рэпом возникло в артиста еще в студенческие годы. С тех пор он с чистого рокера переквалифицировался в несколько иной жанр. Sagath был замечен в мини-туре с Bill Saber.

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