Sagath
4 мая на сцене тульского рок-клуба «М2» выступит рэп-исполнитель Sagath. Увлечение рэпом возникло в артиста еще в студенческие годы. С тех пор он с чистого рокера переквалифицировался в несколько иной жанр. Sagath был замечен в мини-туре с Bill Saber.
Meet & Greet:
- вход с 18:00 вне очереди;
- участие в автограф/фото-сессии;
- уникальный стикер-пак и нашивка.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
4 мая 2021, вторник
19:00
8 - 29 мая
15 мая, суббота 14:00
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
10 мая, понедельник 10:50
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽