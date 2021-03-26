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Sagath

Sagath

4 мая на сцене тульского рок-клуба «М2» выступит рэп-исполнитель Sagath. Увлечение рэпом возникло в артиста еще в студенческие годы. С тех пор он с чистого рокера переквалифицировался в несколько иной жанр. Sagath был замечен в мини-туре с Bill Saber.

Meet & Greet:
  • вход с 18:00 вне очереди;
  • участие в автограф/фото-сессии;
  • уникальный стикер-пак и нашивка.
 
 
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
4 мая 2021, вторник
19:00
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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