5 января в Городском концертном зале пройдет сольный концерт группы «САДко». Группа, созданная выпускниками Гнесинки, как самостоятельный коллектив, работает с 2010 года. Основу репертуара составляют авторские песни. Именно это отличает их от многих других артистов. Они ничего не навязывают слушателям, делают то, что любят и получают от этого удовольствие.



Высокий профессионализм, добрые песни в сочетании с чистыми душами российской глубинки (все три солиста родом из деревень), искренняя любовь к зрителю и преданность своему делу создают ту ауру обаяния, которая окутывает зал во время концерта. Встреча с группой – это всегда праздник.



Так не отказывайте себе в удовольствии и приходите на их сольный концерт.



Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).