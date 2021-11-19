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САДко

САДко

5 января в Городском концертном зале пройдет сольный концерт группы «САДко». Группа, созданная выпускниками Гнесинки, как самостоятельный коллектив, работает с 2010 года. Основу репертуара составляют авторские песни. Именно это отличает их от многих других артистов. Они ничего не навязывают слушателям, делают то, что любят и получают от этого удовольствие.

Высокий профессионализм, добрые песни в сочетании с чистыми душами российской глубинки (все три солиста родом из деревень), искренняя любовь к зрителю и преданность своему делу создают ту ауру обаяния, которая окутывает зал во время концерта. Встреча с группой – это всегда праздник.

Так не отказывайте себе в удовольствии и приходите на их сольный концерт.

Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
5 января 2022, среда
19:00
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Касса
Нейромонах Феофан
Купить билет
22 января, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Анна Каренина
Купить билет
15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Сергей Любавин
Купить билет
26 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
LUMEN
Купить билет
16 марта, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Panbrothers Band
Купить билет
6 января, четверг 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Mad Head / B.Y.O.B.
Купить билет
29 января, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
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