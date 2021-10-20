30 октября на сцене клуба M2 - PURGEN - культовая панк-хардкор команда из Москвы под управлением нестареющего Руслана «Пургена» Гвоздева!

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт отменен.





Четвертый десяток пути! Радикальная смена состава! Набор зубодробительных хитов, новые боевики и все та же непримиримая сценическая позиция!