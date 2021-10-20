PURGEN
30 октября на сцене клуба M2 - PURGEN - культовая панк-хардкор команда из Москвы под управлением нестареющего Руслана «Пургена» Гвоздева!
По независящим от Myslo-кассы причинам концерт отменен.
Четвертый десяток пути! Радикальная смена состава! Набор зубодробительных хитов, новые боевики и все та же непримиримая сценическая позиция!
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
30 октября 2021, суббота
19:00
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
2 января, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
25 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
15 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽