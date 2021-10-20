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PURGEN

PURGEN

30 октября на сцене клуба M2 - PURGEN - культовая панк-хардкор команда из Москвы под управлением нестареющего Руслана «Пургена» Гвоздева!

 

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт отменен.



Четвертый десяток пути! Радикальная смена состава! Набор зубодробительных хитов, новые боевики и все та же непримиримая сценическая позиция!

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
30 октября 2021, суббота
19:00
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Касса
Пилот
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10 декабря, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Буратино
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2 января, воскресенье 10:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-1200 ₽
Лена Василёк
Купить билет
25 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Александр Серов
Купить билет
20 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Кристина Орбакайте
Купить билет
15 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Сергей Любавин
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3 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
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