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Опера «Счастливый день»

Опера «Счастливый день»

5 ноября на сцене концертного зала Тульской областной филармонии состоится премьера оперы одного из самых востребованных композиторов современности А.Б. Журбина «Счастливый день».

Показ оперы пройдёт в рамках проекта Тульской областной филармонии «Тульский Кремль 500: комплекс мероприятий «Народная опера – классика для всех!»», посвящённого 500-летию Тульского кремля и образования Большой Засечной черты. Культурные события, входящие в проект, получили грантовую поддержку Министерства культуры России.
 
Опера «Счастливый день» написана на основе сказки Г.Х. Андерсена «Новое платье короля», она возрождает и актуализирует традиции классической оперы-буффа, с яркими, выигрышными ариями, красивейшими ансамблями и хоровыми сценами, возвращая зрителю мелодическое начало лучших образцов оперной музыки. При этом сама музыкальная ткань произведения гармонична и доступна для восприятия самой широкой аудиторией, взрослыми и детьми, не зависимо от их музыкальной подготовленности.
 
Это в полном смысле народная опера, опера для всех. В этих качествах авторы видят залог развития оперного жанра, возвращения его первоначального демократического смысла.
 
Участники:
 
  • Ведущие солисты оперных театров России.
  • Тульский филармонический симфонический оркестр.
  • Тульский государственный хор.
Композитор: Александр Журбин.
 
Либретто: Михаил Марфин.
 
Режиссёр-постановщик: Полина Бертэн, Дмитрий Маркин.
 
Художник-постановщик: Габриэлла Ижевская.
 
Хореограф-постановщик: Артур Ижевский.

 

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
5 ноября 2020, четверг
18:30
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Эстрадно-цирковое шоу «Фейерверк мастеров»
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19 декабря, суббота 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1500 ₽
Северный Флот
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22 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Маленький неоновый принц
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20 ноября, пятница 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Тульский экзотариум
1 января, понедельник 00:00
HammAli & Navai
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14 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Гран-Куражъ
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4 декабря, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 700-800 ₽
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