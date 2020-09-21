5 ноября на сцене концертного зала Тульской областной филармонии состоится премьера оперы одного из самых востребованных композиторов современности А.Б. Журбина «Счастливый день».

Показ оперы пройдёт в рамках проекта Тульской областной филармонии «Тульский Кремль 500: комплекс мероприятий «Народная опера – классика для всех!»», посвящённого 500-летию Тульского кремля и образования Большой Засечной черты. Культурные события, входящие в проект, получили грантовую поддержку Министерства культуры России.

Опера «Счастливый день» написана на основе сказки Г.Х. Андерсена «Новое платье короля», она возрождает и актуализирует традиции классической оперы-буффа, с яркими, выигрышными ариями, красивейшими ансамблями и хоровыми сценами, возвращая зрителю мелодическое начало лучших образцов оперной музыки. При этом сама музыкальная ткань произведения гармонична и доступна для восприятия самой широкой аудиторией, взрослыми и детьми, не зависимо от их музыкальной подготовленности.

Это в полном смысле народная опера, опера для всех. В этих качествах авторы видят залог развития оперного жанра, возвращения его первоначального демократического смысла.

Участники:

Ведущие солисты оперных театров России.

Тульский филармонический симфонический оркестр.

Тульский государственный хор.

Композитор: Александр Журбин.

Либретто: Михаил Марфин.

Режиссёр-постановщик: Полина Бертэн, Дмитрий Маркин.

Художник-постановщик: Габриэлла Ижевская.

Хореограф-постановщик: Артур Ижевский.