Опера «Счастливый день»
5 ноября на сцене концертного зала Тульской областной филармонии состоится премьера оперы одного из самых востребованных композиторов современности А.Б. Журбина «Счастливый день».
Показ оперы пройдёт в рамках проекта Тульской областной филармонии «Тульский Кремль 500: комплекс мероприятий «Народная опера – классика для всех!»», посвящённого 500-летию Тульского кремля и образования Большой Засечной черты. Культурные события, входящие в проект, получили грантовую поддержку Министерства культуры России.
Опера «Счастливый день» написана на основе сказки Г.Х. Андерсена «Новое платье короля», она возрождает и актуализирует традиции классической оперы-буффа, с яркими, выигрышными ариями, красивейшими ансамблями и хоровыми сценами, возвращая зрителю мелодическое начало лучших образцов оперной музыки. При этом сама музыкальная ткань произведения гармонична и доступна для восприятия самой широкой аудиторией, взрослыми и детьми, не зависимо от их музыкальной подготовленности.
Это в полном смысле народная опера, опера для всех. В этих качествах авторы видят залог развития оперного жанра, возвращения его первоначального демократического смысла.
Участники:
- Ведущие солисты оперных театров России.
- Тульский филармонический симфонический оркестр.
- Тульский государственный хор.
Композитор: Александр Журбин.
Либретто: Михаил Марфин.
Режиссёр-постановщик: Полина Бертэн, Дмитрий Маркин.
Художник-постановщик: Габриэлла Ижевская.
Хореограф-постановщик: Артур Ижевский.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
5 ноября 2020, четверг
18:30
19 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1500 ₽
22 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
20 ноября, пятница 18:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
1 января, понедельник 00:00
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
4 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-800 ₽