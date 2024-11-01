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NЮ. Юрий Николаенко

NЮ. Юрий Николаенко

2 ноября в манеже «Арсенал» выступит NЮ — известный музыкант и автор хитов, которые успели покорить сердца многих. «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать», «Как ты паришь», «Я тебя обидел» и другие композиции уже собрали миллионы прослушиваний и просмотров в сети.

Музыкальный проект Юрия Николаенко, звезды сериала «Улица». Его творчество — это музыкальная смесь, сочетающая в себе глубокую лирику, пиано-рок и безудержный рок-н-ролл!

В этом ноябре NЮ готовит для вас настоящий музыкальный подарок — эксклюзивный сольный концерт для ценителей качественной музыки! В программе вас ждут любимые хиты и музыкальные новинки, которые обязательно завоюют ваше сердце.

При участии VESNA305.

Стоимость: от 3200 руб.

Где и когда?
Арсенал, Манеж
Тула , Ленина пр-т, д.87
2 ноября 2024, суббота
20:00
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