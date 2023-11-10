18 ноября Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина приглашает в Тульскую областную филармонию на концерт цикла «Музыкальная сборная России».



В сопровождении симфонического оркестра филармониивыступят лауреаты международных конкурсов София Сафронова (кларнет) и Тимофей Доля (фортепиано).

В программе: Концерт для кларнета с оркестром ля мажор Моцарта, Третий концерт до минор Бетховена, а также увертюра к опере Моцарта «Похищение из сераля». Дирижёр – Игорь Манашеров.

Программу концерта откроет увертюра к опере Моцарта «Похищение из сераля» (1782 г.). Эту оперу Вольфганг Амадей написал в один из самых счастливых периодов своей жизни: он был страстно влюблен в Констанцу Вебер и собирался на ней жениться. По удивительному совпадению, главную героиню оперы, испанскую даму, которую похищает паша, тоже звали Констанца…. В жизнерадостной и изящной увертюре к «Похищению из сераля» широко используются ударные -треугольник, барабан, литавры: действие в опере происходит в Турции, а в Вене конца XVIII века было очень модно все турецкое…

Концерт для кларнета с оркестром ля мажор - одно из последних сочинений Моцарта, он был написан в 1791 году, за несколько месяцев до смерти композитора. Это один из самых популярных концертов в репертуаре кларнетистов и одно из самых проникновенных и печальных произведений Вольфганга Амадея. Концерт создавался для известного австрийского кларнетиста и друга Моцарта Антона Штадлера, Премьера сочинения в исполнении Штадлера состоялась в Праге 16 октября 1791 года.

«Лучшие концерты я придерживаю для себя», – писал Людвиг ван Бетховен в письме к музыкальному издателю в 1800 году. Скорее всего, он имел в виду только что завершенный Третий фортепианный концерт, тем более что о первых двух сам отзывался критически. Третий фортепианный концерт занимает особое место в творчестве композитора, в этой музыке уже не чувствуется влияние Гайдна и Моцарт. Бетховен выбирает нехарактерную для инструментальных концертов той эпохи тональность – до минор, к которой он потом всегда будет обращаться при воплощении трагических и героических образов. В Третьем концерте композитор переосмысливает саму суть жанра: в этом произведении сопоставление тутти и соло становится выражением драматического конфликта.

София Сафронова (кларнет). Родилась в Тольятти в 2000 году. Обучалась в музыкальной школе при институте искусств города Тольятти. В 2020 году окончила Московский государственный колледж музыкального искусства им. Ф. Шопена с отличием. В настоящее время - студентка Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (класс заслуженного артиста РФ, профессора Евгения Петрова). Участница мастер-классов Григория Малиева, Сергея Елецкого, Евгения Петрова.

Лауреат XIV Международного конкурса молодых музыкантов в номинации «Духовые и ударные инструменты» (2018), полуфиналист конкурса Classic Winds (Дубай, 2023).

Сотрудничала со Всероссийским юношеским оркестром, оркестрами «Новая Россия» и «Солисты Москвы», Хабаровским филармоническим оркестр, Уральским юношеским симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром МГК, оркестром Самарской филармонии, MusicAeterna.

В составе Всероссийского юношеского оркестра под управлением Юрия Башмета совершала гастрольные турне по городам России и странам Азии. Принимала участие в концерте-открытии XV Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи, Осеннем хоровом фестивале им. Б.Г. Тевлина, а также в концерте, посвящённом 90-летию со дня рождения С.Л. Доренского и Церемонии награждения победителей Международного конкурса книжной иллюстрации под эгидой Российского фонда культуры и международного культурного проекта «Русские сезоны».

С 2016 по 2022 гг. – солистка Всероссийского юношеского оркестра под патронажем Ю.А. Башмета.

Тимофей Доля (фортепиано). Родился в 1993 году в Москве. Выпускник Московской государственной консерватории и им. П.И. Чайковского, где окончил и ассистентуру-стажировку. В 2016 году обучался в Консерватории Пезаро им. Дж. Россини (Италия) в классе Бруно Биззари (2016). С 2019 года – ассистент-стажёр Венского университета музыки и исполнительского искусства.

Лауреат международных конкурсов им. С.В. Рахманинова (Франкфурт-на-Майне, Германия, 2013), Märkische Musiktage(Эггерсдорф, Германия, 2014) фортепианного конкурса в Коимбре (Португалия, 2016) Pianale (Фульда, Германия, 2016), III Всероссийского музыкального конкурса (Москва, 2018),Cityof Vigo (Виго, Испания, 2020). Гран-при Международного конкурса пианистов им. Рудольфа Керера (Москва, 2021)

Принимал участие в мастер-классах Александра Сандлера, Дмитрия Башкирова, Норико Огава, Стефана Ковачевича, Мишеля Бероффа, Акико Эби, Ари Варди, ЙохеведаКаплински, Войцеха Свитала, Павла Нерсесьяна, МаркусаШирмера

Обладатель именной стипендии ректора Московской консерватории (2014-2017), стипендии Президента РФ для талантливой молодежи (2016). Обладатель гранта на обучение в Aspen Music Festivaland School (США, 2014). Артист KNS Classical.

Участник программ Санкт-Петербургского Дома музыки с 2017 года.

«Музыкальная сборная России» – уникальный цикл концертов Санкт-Петербургского Дома музыки, в котором принимают участие молодые российские солисты – лауреаты недавних международных конкурсов, а также российские участники международного конкурса им. П. И. Чайковского перед конкурсными выступлениями. Концерты проходят в российских филармониях как собственными циклами и абонементами, так и отдельными выступлениями. В течение сезона концерты проекта проходят также в Сочи, Калининграде, Нижнем Новгороде, Петрозаводске, Новосибирске, Екатеринбурге, Петербурге, Москве – в творческом сотрудничестве с разными концертными площадками и коллективами.