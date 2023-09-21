23 сентября в Тульской филармонии пройдет цикл концертов «Санкт-Петербургский Дом музыки представляет».



Тульский филармонический симфонический оркестр.

Главный дирижер - Владислав Белоусов.

Дирижёр - лауреат III Всероссийского музыкального конкурса по специальности «оперно-симфоническое дирижирование» Андрей Колясников.

Лауреат II премии XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Равиль ИСЛЯМОВ (скрипка).

Лауреат международных конкурсов Роман СОСНИН (фортепиано).

Ведущая - музыковед Ольга Окнинская.



В программе:

П. Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром ре мажор

С. Рахманинов. Концерт №3 для фортепиано с оркестром ре минор

«Музыкальная сборная России» открывает четвертый сезон. Этот уникальный проект в сотрудничестве с Тульской областной филармонией реализует Санкт-Петербургский Дом музыки, в нем принимают участие молодые солисты Дома музыки, лауреаты престижных отечественных и международных конкурсов.



Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Санкт-Петербургский Дом музыки» было создано в 2006 году. Его художественным руководителем стал виолончелист, народный артист России, профессор Сергей Ролдугин, ранее возглавлявший Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова.



Сфера деятельности учреждения — академическая музыка, развитие классического музыкального искусства и сохранение отечественных исполнительских традиций. Основное внимание уделяется студентам и выпускниками консерваторий в возрасте от 16 до 30 лет — солистам оркестровых специальностей. Санкт-Петербургский Дом музыки предлагает участникам своих программ выступления на лучших концертных площадках, обучение на мастер-классах выдающихся мастеров, приобретение опыта игры с симфоническим оркестром.



23 сентября «Музыкальную сборную России» в Туле будут представлять:

Равиль Ислямов (скрипка). Родился в 2001 году во Владимире. Выпускник Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. В настоящее время – студент Московской государственной консерватории.



Победитель (золотая медаль) XV Молодёжных Дельфийских игр России (Тюмень, 2016), обладатель Гран-При на XII Международном конкурсе скрипачей им. Бетховена (Австрия, 2016), победитель (золотая медаль) XI Молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ (Москва, 2016), победитель III Всероссийского музыкального конкурса (Москва, 2018), победитель XVII Молодежных Дельфийских игр России (Владивосток, 2018). обладатель звания «Лучший участник II тура» на XVI Международном конкурсе им. П.И. Чайковского ( Москва, 2019).



Лауреат II премии XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского (Москва, Санкт-Петербург, 2023).



Принимал участие в мастер-классах Александра Винницкого, Бориса Кушнира. Ведёт активную концертную деятельность. Гастролирует по России и за рубежом.



В настоящее время играет на скрипке Джузеппе Гварнери «дель Джезу» 1735 года, предоставленной Санкт-Петербургским Домом музыки.

Участник программ Санкт-Петербургского Дома музыки с 2017 года.

Роман Соснин (фортепиано). Родился в 2003 году в Рязани. С 2019 года – студент Музыкального училища им. Гнесиных при Российской академии музыки.



Дипломант телевизионных конкурсов «Щелкунчик» (2016) и «Синяя птица» (2017), победитель I Международного конкурса молодых пианистов им. С.В. Рахманинова (Москва, 2018), лауреат II премии I Международного фортепианного конкурса русской музыки (Рязань, 2019), победитель (золотая медаль) XX Молодежных Дельфийских игр России (Пермь, 2021). Финалист I Международного онлайн-конкурса им. П.И. Чайковского для молодых пианистов в Сеуле (Южная Корея, 2019). Лауреат I премии и обладатель спецприза – именной стипендии Р.К. Щедрина – на Всероссийском конкурсе композиторов «Крейцерова соната» (Москва, 2018).



Лауреат премии «Молодые дарования России» (2015, 2017), обладатель именной стипендии Губернатора Рязанской области «Юные дарования» (2017). Стипендиат фонда В. Спивакова (2018), фонда «Новые классики» (2018).



Ведет активную концертную деятельность. Выступал сольно за рубежом в странах Европы, Великобритании, Мексике, а также на концертных площадках Москвы (Международный Московский дом музыки, Большой зал Московской консерватории) и Санкт-Петербурга. Сотрудничал с Симфоническим оркестром «Русская филармония».

Участник программ Санкт-Петербургского Дома музыки с 2019 года.

