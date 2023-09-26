6 октября в Туле пройдет квартирник Михаила Башакова.



Михаил Башаков, автор бессмертного кавера «Элис», а так же многих других хитов. Будет «Глубокая радость», «Сопротивление нелюбви» и «Озарение».



Бронь по номеру: +79109477743 (Вотсап, Телеграм, Вайбер), Юлия.



Место: ул. Демонстрации, 136