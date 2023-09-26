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Михаил Башаков

Михаил Башаков

6 октября в Туле пройдет квартирник Михаила Башакова.

Михаил Башаков, автор бессмертного кавера «Элис», а так же многих других хитов. Будет «Глубокая радость», «Сопротивление нелюбви» и «Озарение».

Бронь по номеру: +79109477743 (Вотсап, Телеграм, Вайбер), Юлия.

Место: ул. Демонстрации, 136

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Тула
Тула , Тула
6 октября 2023, пятница
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