Михаил Башаков
6 октября в Туле пройдет квартирник Михаила Башакова.
Михаил Башаков, автор бессмертного кавера «Элис», а так же многих других хитов. Будет «Глубокая радость», «Сопротивление нелюбви» и «Озарение».
Бронь по номеру: +79109477743 (Вотсап, Телеграм, Вайбер), Юлия.
Место: ул. Демонстрации, 136
Где и когда?
Тула , Тула
6 октября 2023, пятница
19:00
10 октября, вторник 00:00
19 августа - 11 октября
11 мая - 11 октября
24 сентября - 11 октября
28 сентября - 11 октября
26 сентября - 11 октября