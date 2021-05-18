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МАНГО-МАНГО

МАНГО-МАНГО

3 июля на сцене Harat's pub выступят главные приколисты отечественной рок-сцены — «МАНГО-МАНГО». 
 
Концерт перенесен на неопределенное время.
 
Их веселые песенки, представляющие собой синтез панк-рока и КВНовской традиции, ушли в народ в качестве частушек — «Аквалангисты», «Таких не берут в космонавты», «Активированный уголь — черная пилюля».
 
Это — неоэкзотика, это - новая любовь, это нужно людям!
Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
3 июля 2021, суббота
21:00
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