3 июля на сцене Harat's pub выступят главные приколисты отечественной рок-сцены — «МАНГО-МАНГО».

Концерт перенесен на неопределенное время.

Их веселые песенки, представляющие собой синтез панк-рока и КВНовской традиции, ушли в народ в качестве частушек — «Аквалангисты», «Таких не берут в космонавты», «Активированный уголь — черная пилюля».

Это — неоэкзотика, это - новая любовь, это нужно людям!