МАНГО-МАНГО
3 июля на сцене Harat's pub выступят главные приколисты отечественной рок-сцены — «МАНГО-МАНГО».
Концерт перенесен на неопределенное время.
Их веселые песенки, представляющие собой синтез панк-рока и КВНовской традиции, ушли в народ в качестве частушек — «Аквалангисты», «Таких не берут в космонавты», «Активированный уголь — черная пилюля».
Это — неоэкзотика, это - новая любовь, это нужно людям!
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
3 июля 2021, суббота
21:00
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
10 июля - 21 августа
9 июля, пятница 19:00
₽ Билеты: 5000 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽