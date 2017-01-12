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L'One

L'One

L’One (настоящее имя — Леван Горозия; род. 9 октября 1985, Красноярск, СССР) — российский рэпер грузинского происхождения, бывший участник объединения Phlatline, основавший вместе с DJ Pill.One проект WDKTZ (weedkatz). Основатель и участник группы Marselle. С 2012 года начал сольное творчество на лейбле Black Star. Владелец собственной линии одежды «Cosmokot», выпускаемой под брендом Black Star Wear.

Билеты 1100 Р.

Где и когда?
Пряник, ресторан-клуб
Тула, улица Советская, 47 (ТЦ «Гостиный Двор»)
15 июля 2017, суббота
18:30
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