L’One (настоящее имя — Леван Горозия; род. 9 октября 1985, Красноярск, СССР) — российский рэпер грузинского происхождения, бывший участник объединения Phlatline, основавший вместе с DJ Pill.One проект WDKTZ (weedkatz). Основатель и участник группы Marselle. С 2012 года начал сольное творчество на лейбле Black Star. Владелец собственной линии одежды «Cosmokot», выпускаемой под брендом Black Star Wear.

Билеты 1100 Р.