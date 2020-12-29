3 января в клубе Backstage состоится акустический концерт коллектива «Конец Фильма». Авторы саундтрека к одному из самых долгоиграющих отечественных сериалов «Солдаты» (РЕН ТВ), обладатели премии Русского Радио «Золотой Граммофон» за песню «Элис», лидеры итогового хит-парада НАШЕго Радио "Чартова Дюжина" за 2016 год с песней «Новый день».

Акустические концерты коллектива в составе лидера-вокалиста Евгения Феклистова и гитариста Сергея Андрианова – отдельная история существования группы. Именно на выступлениях подобного формата возникает то самое чувство максимального взаимодействия со зрителем и причастности последних к происходящему на сцене. Ощущение ставших сегодня снова модными «квартирников», где происходят ответы на вопросы, а список исполняемых песен порой формируется прямо по ходу концерта, не может не подкупать своей неподдельной искренностью.

Этот вид выступлений уже был опробован «карантинной» весной 2020 года в рамках онлайн-выступлений и получил большую порцию позитивных откликов пользователей.