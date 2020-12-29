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Конец Фильма

Конец Фильма

3 января в клубе Backstage состоится акустический концерт коллектива «Конец Фильма». Авторы саундтрека к одному из самых долгоиграющих отечественных сериалов «Солдаты» (РЕН ТВ), обладатели премии Русского Радио «Золотой Граммофон» за песню «Элис», лидеры итогового хит-парада НАШЕго Радио "Чартова Дюжина" за 2016 год с песней «Новый день».

Акустические концерты коллектива в составе лидера-вокалиста Евгения Феклистова и гитариста Сергея Андрианова – отдельная история существования группы. Именно на выступлениях подобного формата возникает то самое чувство максимального взаимодействия со зрителем и причастности последних к происходящему на сцене. Ощущение ставших сегодня снова модными «квартирников», где происходят ответы на вопросы, а список исполняемых песен порой формируется прямо по ходу концерта, не может не подкупать своей неподдельной искренностью.
 
Этот вид выступлений уже был опробован «карантинной» весной 2020 года в рамках онлайн-выступлений и получил большую порцию позитивных откликов пользователей.
Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
3 января 2021, воскресенье
19:00
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Касса
Сергей Пенкин
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20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Бригадный Подряд
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7 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Автобусная экскурсия «Новогодний Город Мастеров»
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3 января, воскресенье 09:00
Московский вокзал
 ₽  Билеты: 2750-2850 ₽
Сборная пешая экскурсия по историческому центру Тулы
1 января, понедельник 00:00
Эпидемия
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4 января, понедельник 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Маленький неоновый принц
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24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
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