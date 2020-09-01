Концерт памяти Михаила Горшенева
11 сентября в Concert Hall состоится концерт памяти Михаила Горшенева.
Вы сможете послушать знаменитые песни группы Король и Шут в живом исполнении. Что будет? Яркое и запоминающееся выступление музыкантов, которое погрузит вас в сказочную атмосферу концертов КиШа.
Прозвучит более 25 самых известных песен.
Кто играет? Концерт пройдет в исполнении музыкантов студии MusicMaster.
Специальный гость - группа KRAVA.
Количество билетов ограничено!
Цена в день концерта: 500р.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
11 сентября 2020, пятница
20:00
26 сентября, суббота 21:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
8 ноября, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
12 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
18 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 550 ₽