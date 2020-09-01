11 сентября в Concert Hall состоится концерт памяти Михаила Горшенева.

Вы сможете послушать знаменитые песни группы Король и Шут в живом исполнении. Что будет? Яркое и запоминающееся выступление музыкантов, которое погрузит вас в сказочную атмосферу концертов КиШа.

Прозвучит более 25 самых известных песен.

Кто играет? Концерт пройдет в исполнении музыкантов студии MusicMaster.

Специальный гость - группа KRAVA.