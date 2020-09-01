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Концерт памяти Михаила Горшенева

Концерт памяти Михаила Горшенева

11 сентября в Concert Hall состоится концерт памяти Михаила Горшенева. 
 
Вы сможете послушать знаменитые песни группы Король и Шут в живом исполнении. Что будет? Яркое и запоминающееся выступление музыкантов, которое погрузит вас в сказочную атмосферу концертов КиШа.
Прозвучит более 25 самых известных песен. 
 
Кто играет? Концерт пройдет в исполнении музыкантов студии MusicMaster. 
Специальный гость - группа KRAVA. 
 
Количество билетов ограничено!
Цена в день концерта: 500р.

 

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
11 сентября 2020, пятница
20:00
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Игра
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26 сентября, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Ундервуд
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16 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Дора
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8 ноября, воскресенье 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Заточка
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12 сентября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Коля Маню
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18 сентября, пятница 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 550 ₽
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