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Хаски

Хаски

25 февраля в клубе Concert Hall пройдет концерт талантливого исследователя русской хтони — Хаски. Зима идет на убыль, а Хаски тем временем расширяет географию своего тура. 

Стоимость: от 1200 руб. Билеты можно приобрести по ссылке.

 
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
25 февраля 2021, четверг
20:00
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Касса
Трофим
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18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Louna
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19 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Clockwork Times
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24 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
28 февраля - 10 мая
Центр приема гостей Тульской области
Пионерлагерь Пыльная Радуга
Купить билет
20 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Горшенев
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6 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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