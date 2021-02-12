Хаски
25 февраля в клубе Concert Hall пройдет концерт талантливого исследователя русской хтони — Хаски. Зима идет на убыль, а Хаски тем временем расширяет географию своего тура.
Стоимость: от 1200 руб. Билеты можно приобрести по ссылке.
Стоимость: от 1200 руб. Билеты можно приобрести по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
25 февраля 2021, четверг
20:00
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
19 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
24 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
28 февраля - 10 мая
20 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
6 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽