Группа Тюленева
2 октября в тульском рок-клубе «М2» пройдет концерт «гр. Тюленева». Тёплая, лиричная, энергичная блюз-роковая команда из Москвы зажигает в Туле! От сердца к сердцу, всем - рок!
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
2 октября 2021, суббота
19:00
4 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
27 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽