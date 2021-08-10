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Группа Тюленева

Группа Тюленева

2 октября в тульском рок-клубе «М2» пройдет концерт «гр. Тюленева». Тёплая, лиричная, энергичная блюз-роковая команда из Москвы зажигает в Туле! От сердца к сердцу, всем - рок!

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
2 октября 2021, суббота
19:00
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Касса
Хабиб и Ваня Дмитриенко
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4 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
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7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Группа Тюленева
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2 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Юрий Николаенко
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27 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Изумрудный город
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23 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
План Ломоносова
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3 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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