25 апреля в Тульском цирке выступит Григорий Лепс.

Его голос пробирает до мурашек, а каждая песня – хит, который в унисон поют многотысячные залы. Он — Григорий Лепс, и этим все сказано. Услышав его глубокий баритон единожды, вы уже не сможете его забыть.

Для женщин и мужчин Лепс — это пример настоящего мужского характера, силы и таланта. Он поет о том, что близко и понятно каждому. Именно поэтому его творчество откликается в душе каждого, вне зависимости от пола и возраста. Неоднократно артист посещал зону СВО для поддержки наших бойцов, что вызывает безграничное уважение у поклонников Григория Викторовича.

Со сцены Тульского Государственного цирка Григорий Лепс споет песни, которые знает вся страна, и новые хиты. Зрителей ждет мощное живое звучание, душевная атмосфера и непередаваемые эмоции.

Стоимость: от 3000 руб.