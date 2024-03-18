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Григорий Лепс

Григорий Лепс

25 апреля в Тульском цирке выступит Григорий Лепс.

Его голос пробирает до мурашек, а каждая песня – хит, который в унисон поют многотысячные залы. Он — Григорий Лепс, и этим все сказано. Услышав его глубокий баритон единожды, вы уже не сможете его забыть.

Для женщин и мужчин Лепс — это пример настоящего мужского характера, силы и таланта. Он поет о том, что близко и понятно каждому. Именно поэтому его творчество откликается в душе каждого, вне зависимости от пола и возраста. Неоднократно артист посещал зону СВО для поддержки наших бойцов, что вызывает безграничное уважение у поклонников Григория Викторовича.

Со сцены Тульского Государственного цирка Григорий Лепс споет песни, которые знает вся страна, и новые хиты. Зрителей ждет мощное живое звучание, душевная атмосфера и непередаваемые эмоции.

Стоимость: от 3000 руб.

Где и когда?
Тульский Государственный Цирк
Тула , улица Советская, 96
25 апреля 2024, четверг
19:00
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Касса
Питоны 3000
30 апреля, вторник 00:00
Деревня Бунырёво
Пиковая дама
7 - 30 апреля
Тульский камерный драматический театр
Григорий Лепс
25 апреля, четверг 00:00
Тульский Государственный Цирк
TRUCKDRIVERS
29 апреля, понедельник 00:00
Деревня Бунырёво
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