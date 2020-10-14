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Грета

Грета

7 ноября в арт-пространстве «Каморка» состоится концерт экс-фронтмена группы «Голландия». Автор из двух столиц в древней Туле!

Концерт отменён.

Будет единственный сольный концерт, вживую. Приходите, будет задумчиво и хорошо.

Где и когда?
Каморка, арт-студия
Тула, пр. Ленина 87/3, стадион Арсенал, Южная трибуна, ком. 18
7 ноября 2020, суббота
19:00
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Касса
Lirika
Купить билет
14 ноября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Lumen
Купить билет
28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800 ₽
Digimortal
Купить билет
21 ноября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Творческий вечер Ларисы Рубальской
Купить билет
10 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1700 ₽
Иван Охлобыстин
Купить билет
21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1040-1200 ₽
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