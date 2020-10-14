7 ноября в арт-пространстве «Каморка» состоится концерт экс-фронтмена группы «Голландия». Автор из двух столиц в древней Туле!

Концерт отменён.

Будет единственный сольный концерт, вживую. Приходите, будет задумчиво и хорошо.