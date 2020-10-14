Грета
7 ноября в арт-пространстве «Каморка» состоится концерт экс-фронтмена группы «Голландия». Автор из двух столиц в древней Туле!
Концерт отменён.
Будет единственный сольный концерт, вживую. Приходите, будет задумчиво и хорошо.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина 87/3, стадион Арсенал, Южная трибуна, ком. 18
7 ноября 2020, суббота
19:00
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800 ₽
21 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
10 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 800-1700 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1040-1200 ₽