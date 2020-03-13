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Гран-Куражъ

Гран-Куражъ

15 мая в клубе Backstage состоится большой сольный концерт-презентация группы «Гран-Куражъ». Музыканты представят композиции своего нового альбома и любимые хиты.

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
15 мая 2020, пятница
19:00
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Касса
«Чёрный Обелиск» и ARDA
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25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Ундервуд
Купить билет
14 июня, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Дора
Купить билет
12 июня, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
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