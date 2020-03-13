Гран-Куражъ
15 мая в клубе Backstage состоится большой сольный концерт-презентация группы «Гран-Куражъ». Музыканты представят композиции своего нового альбома и любимые хиты.
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
15 мая 2020, пятница
19:00
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
14 июня, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
12 июня, пятница 18:00
₽ Билеты: 600 ₽