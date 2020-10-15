29 ноября в клубе Backstage выступит группа «Френдзона».

Последний раз вы слышали совместную работу от всего коллектива ровно год назад! Куда же пропала Френдзона? Все правильно, группа записывала свой второй полноформатный альбом, с которым они готовы исколесить страну уже в 4 раз.

Новый альбом + всеми любимые хиты, живой звук, акробаты, цирк на воде и полёт в космос - это только малая часть того, что вас ждёт на легендарных шоу от группы «ФРЕНДЗОНА». Бери с собой маму, папу, сестру, брата и всех друзей и бегом за билетом, ведь уже завтра их может не остаться. Увидимся на концерте, не забудь надеть наколенники, чтобы не сломать ноги в слэме.