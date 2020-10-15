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Френдзона

Френдзона

29 ноября в клубе Backstage выступит группа «Френдзона».

Последний раз вы слышали совместную работу от всего коллектива ровно год назад! Куда же пропала Френдзона? Все правильно, группа записывала свой второй полноформатный альбом, с которым они готовы исколесить страну уже в 4 раз.

Новый альбом + всеми любимые хиты, живой звук, акробаты, цирк на воде и полёт в космос - это только малая часть того, что вас ждёт на легендарных шоу от группы «ФРЕНДЗОНА». Бери с собой маму, папу, сестру, брата и всех друзей и бегом за билетом, ведь уже завтра их может не остаться. Увидимся на концерте, не забудь надеть наколенники, чтобы не сломать ноги в слэме.

Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
29 ноября 2020, воскресенье
20:00
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Касса
Маленький неоновый принц
Купить билет
24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
Купить билет
12 декабря, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Блондинка КсЮ
Купить билет
5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Творческий вечер Ларисы Рубальской
Купить билет
10 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1700 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
7 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Биртман
Купить билет
12 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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