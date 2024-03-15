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Эпидемия

Эпидемия

16 марта в Concert Hall «Эпидемия» при участии звёздных вокалистов представит юбилейное метал-шоу «Эльфийская Рукопись: Сокровище Энии».

В 2024 году исполняется 10 лет альбому «Сокровище Энии» – долгожданному продолжению уже ставшей легендарной саги Энии и Ксентарона, возникшей на основе фабулы культовой метал-оперы «Эльфийская Рукопись».

В далёком теперь 2014 году, спустя ровно 10 лет после релиза оригинальной «Рукописи», свет увидела рок-опера «Сокровище Энии» — новая история, действие которой разворачивается в уже знакомых сказочных мирах Энии и Ксентарона, созданных творческой фантазией Юрия Мелисова. Пластинка стала заметным этапом профессионального развития коллектива, концептуальные релизы которого отныне неизменно сопровождаются всё более масштабными постановочными шоу.

В 2024 году «Эпидемия» впервые повезёт эту эффектную концертную программу на гастроли по стране, чтобы самые преданные поклонники смогли увидеть уникальную постановку под названием «Эльфийская Рукопись: Сокровище Энии»!

Стоимость: от 2300 руб.

 

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
16 марта 2024, суббота
19:00
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