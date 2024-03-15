16 марта в Concert Hall «Эпидемия» при участии звёздных вокалистов представит юбилейное метал-шоу «Эльфийская Рукопись: Сокровище Энии».

В 2024 году исполняется 10 лет альбому «Сокровище Энии» – долгожданному продолжению уже ставшей легендарной саги Энии и Ксентарона, возникшей на основе фабулы культовой метал-оперы «Эльфийская Рукопись».

В далёком теперь 2014 году, спустя ровно 10 лет после релиза оригинальной «Рукописи», свет увидела рок-опера «Сокровище Энии» — новая история, действие которой разворачивается в уже знакомых сказочных мирах Энии и Ксентарона, созданных творческой фантазией Юрия Мелисова. Пластинка стала заметным этапом профессионального развития коллектива, концептуальные релизы которого отныне неизменно сопровождаются всё более масштабными постановочными шоу.



В 2024 году «Эпидемия» впервые повезёт эту эффектную концертную программу на гастроли по стране, чтобы самые преданные поклонники смогли увидеть уникальную постановку под названием «Эльфийская Рукопись: Сокровище Энии»!



Стоимость: от 2300 руб.