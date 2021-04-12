El Classic
25 апреля в Тульском театре «Эрмитаж» струнный ансамбль El Classic представит программу «Джазовый флёр». Классическую музыку и джаз связывают долгие и интересные взаимоотношения, которые часто
вдохновляют музыкантов на сочетание элементов обоих жанров в одном произведении.
На концерте вы услышите популярные джазовые композиции в исполнении классических струнных инструментов. Новое звучание любимых мелодий подарит новые ощущения и порадует как поклонников классики, так и любителей джаза.
Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
25 апреля 2021, воскресенье
17:00
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽
12 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 600-1600 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 350 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽