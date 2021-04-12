25 апреля в Тульском театре «Эрмитаж» струнный ансамбль El Classic представит программу «Джазовый флёр». Классическую музыку и джаз связывают долгие и интересные взаимоотношения, которые часто

вдохновляют музыкантов на сочетание элементов обоих жанров в одном произведении.

На концерте вы услышите популярные джазовые композиции в исполнении классических струнных инструментов. Новое звучание любимых мелодий подарит новые ощущения и порадует как поклонников классики, так и любителей джаза.