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El Classic

El Classic

25 апреля в Тульском театре «Эрмитаж» струнный ансамбль El Classic представит программу «Джазовый флёр». Классическую музыку и джаз связывают долгие и интересные взаимоотношения, которые часто
вдохновляют музыкантов на сочетание элементов обоих жанров в одном произведении.
 

На концерте вы услышите популярные джазовые композиции в исполнении классических струнных инструментов. Новое звучание любимых мелодий подарит новые ощущения и порадует как поклонников классики, так и любителей джаза.
 
Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
25 апреля 2021, воскресенье
17:00
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Касса
Sagath
Купить билет
4 мая, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
Владимир Маркин
Купить билет
12 мая, среда 19:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 600-1600 ₽
SYMPULS-E
Купить билет
21 мая, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
Кис-Кис
Купить билет
28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Кремль с высоты веков
Купить билет
2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
Песни из фильма БРАТ-2
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29 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
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