Джокер
16 октября тульский рок-клуб «М2» взорвется радостными криками «ХОЙ»! Ведь именно в этот вечер на сцене будет жечь банда «Джокер» из жаркого Сочи!
Лучшие песни группы «Король и Шут» не оставят равнодушными никого! Веселые и грустные, смешные и страшные, но без сомнения всеми нами любимые бессмертные истории под которые хочется петь и плясать!
ВНИМАНИЕ! Опасно! С первых аккордов у людей возникают приступы безудержного веселья!
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
16 октября 2021, суббота
20:00
20 ноября, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
2 января, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽