16 октября тульский рок-клуб «М2» взорвется радостными криками «ХОЙ»! Ведь именно в этот вечер на сцене будет жечь банда «Джокер» из жаркого Сочи!

Лучшие песни группы «Король и Шут» не оставят равнодушными никого! Веселые и грустные, смешные и страшные, но без сомнения всеми нами любимые бессмертные истории под которые хочется петь и плясать!

ВНИМАНИЕ! Опасно! С первых аккордов у людей возникают приступы безудержного веселья!