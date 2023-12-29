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Дмитрий Маликов

Дмитрий Маликов

12 марта в Городском концертном зале с юбилейным концертом «35 лет на сцене» выступит Дмитрий Маликов. Самый интеллигентный поп-идол 90-х, музыкант с классическим образованием, пианист и композитор.

Артист исполнит свои лучшие хиты. Зрители смогут окунуться в романтическую атмосферу и потанцевать под любимые песни.

Дмитрий Маликов любит экспериментировать и пробовать себя в самых разных амплуа: эстрадные песни, фортепианные концерты, постановка спектаклей, участие в качестве ведущего в телепрограммах, наставничество хора – всё это только часть многогранной деятельности артиста. Он записывается с рэперами, судит баттлы, делает социальные проекты, играет в собственном спектакле. И к каждому из этих занятий Дмитрий относится с полной самоотдачей. Что уж говорить о больших сольных концертах – они готовятся особенно тщательно. Каждая такая программа становится редким и ценным событием.

Стоимость: от 1700 руб.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
12 марта 2024, вторник
19:00
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