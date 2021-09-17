Дмитрий Дюжев «Евгений Онегин»
30 ноября в концертном зале филармонии покажут спектакль «Евгений Онегин» в исполнении Дмитрия Дюжева. Дмитрий Дюжев – известный российский актер подарит зрителям самое известное и самое значительное произведение великого русского поэта А.С. Пушкина « Евгений Онегин». Шедевр А.С. Пушкина не утратил своей популярности и по-прежнему любим и почитаем миллионами людей. Безусловно, подобный спектакль является одним из интереснейших жанров, где исполнитель вместе со зрителями заново осмысливает «энциклопедию русской жизни». Каждый такой спектакль делается "здесь и сейчас" и поэтому является абсолютно уникальным явлением.
В спектакле прозвучит музыка выдающегося советского композитора Сергея Прокофьева, написанная специально для спектакля «Евгений Онегин» в знаменитом Камерном театре. Режиссер спектакля – актриса, режиссер, педагог, Народная артистка РСФСР – Антонина Михайловна Кузнецова.
Изысканный и духовный спектакль «Евгений Онегин» в исполнении Дмитрия Дюжева никого не оставит равнодушным и поможет вновь оценить шедевр мировой литературы.
Партия фортепиано - Федор Строганов.
Режиссер - Антонина Кузнецова.
Музыка - Сергея Прокофьева.
Продолжительность спектакля: 90 минут с антрактом.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
30 ноября 2021, вторник
18:30
22 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
11 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽
15 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
19 ноября, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽