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Дмитрий Дюжев «Евгений Онегин»

Дмитрий Дюжев «Евгений Онегин»

30 ноября в концертном зале филармонии покажут спектакль «Евгений Онегин» в исполнении Дмитрия Дюжева. Дмитрий Дюжев – известный российский актер подарит зрителям самое известное и самое значительное произведение великого русского поэта А.С. Пушкина « Евгений Онегин». Шедевр А.С. Пушкина не утратил своей популярности и по-прежнему любим и почитаем миллионами людей. Безусловно, подобный спектакль является одним из интереснейших жанров, где исполнитель вместе со зрителями заново осмысливает «энциклопедию русской жизни». Каждый такой спектакль делается "здесь и сейчас" и поэтому является абсолютно уникальным явлением.

В спектакле прозвучит музыка выдающегося советского композитора Сергея Прокофьева, написанная специально для спектакля «Евгений Онегин» в знаменитом Камерном театре. Режиссер спектакля – актриса, режиссер, педагог, Народная артистка РСФСР – Антонина Михайловна Кузнецова.
 
Изысканный и духовный спектакль «Евгений Онегин» в исполнении Дмитрия Дюжева никого не оставит равнодушным и поможет вновь оценить шедевр мировой литературы.
 
Партия фортепиано - Федор Строганов.
 
Режиссер - Антонина Кузнецова.
 
Музыка - Сергея Прокофьева.
 
Продолжительность спектакля: 90 минут с антрактом.
Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
30 ноября 2021, вторник
18:30
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Касса
Анна Каренина
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22 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Эскалада
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11 декабря, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
Кристина Орбакайте
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15 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Театр Юрия Куклачева
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19 ноября, суббота 13:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
План Ломоносова
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3 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Мастер
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4 декабря, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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