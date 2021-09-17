Дмитрий Дюжев «Евгений Онегин»

30 ноября в концертном зале филармонии покажут спектакль «Евгений Онегин» в исполнении Дмитрия Дюжева. Дмитрий Дюжев – известный российский актер подарит зрителям самое известное и самое значительное произведение великого русского поэта А.С. Пушкина « Евгений Онегин». Шедевр А.С. Пушкина не утратил своей популярности и по-прежнему любим и почитаем миллионами людей. Безусловно, подобный спектакль является одним из интереснейших жанров, где исполнитель вместе со зрителями заново осмысливает «энциклопедию русской жизни». Каждый такой спектакль делается "здесь и сейчас" и поэтому является абсолютно уникальным явлением.

В спектакле прозвучит музыка выдающегося советского композитора Сергея Прокофьева, написанная специально для спектакля «Евгений Онегин» в знаменитом Камерном театре. Режиссер спектакля – актриса, режиссер, педагог, Народная артистка РСФСР – Антонина Михайловна Кузнецова.

Изысканный и духовный спектакль «Евгений Онегин» в исполнении Дмитрия Дюжева никого не оставит равнодушным и поможет вновь оценить шедевр мировой литературы.

Партия фортепиано - Федор Строганов.

Режиссер - Антонина Кузнецова.

Музыка - Сергея Прокофьева.

Продолжительность спектакля: 90 минут с антрактом.