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Большой стендап-концерт тульских комиков

Большой стендап-концерт тульских комиков

26 сентября в баре «Местные» пройдет большой стендап-концерт тульских комиков. Каждый выступит со своим лучшим материалом в течение 20 минут.

Непредсказуемые истории, остроумные шутки на самые жизненные темы — от повседневных нелепостей до социальных неладов. 
 

Место: бар «Местные», ул. Металлистов, 16.
Стоимость: от 300 руб.

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
26 сентября 2023, вторник
19:30
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