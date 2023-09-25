Большой стендап-концерт тульских комиков
26 сентября в баре «Местные» пройдет большой стендап-концерт тульских комиков. Каждый выступит со своим лучшим материалом в течение 20 минут.
Непредсказуемые истории, остроумные шутки на самые жизненные темы — от повседневных нелепостей до социальных неладов.
Место: бар «Местные», ул. Металлистов, 16.
Стоимость: от 300 руб.
Где и когда?
Тула , Тула
26 сентября 2023, вторник
19:30
19 августа - 27 сентября
21 - 27 сентября
21 - 27 сентября
20 апреля - 27 сентября
26 сентября, вторник 00:00
24 сентября - 4 октября