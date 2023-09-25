26 сентября в баре «Местные» пройдет большой стендап-концерт тульских комиков. Каждый выступит со своим лучшим материалом в течение 20 минут.

Непредсказуемые истории, остроумные шутки на самые жизненные темы — от повседневных нелепостей до социальных неладов.



Место: бар «Местные», ул. Металлистов, 16.

Стоимость: от 300 руб.