Большое Бородатое Шоу с Вадимом Степанцовым
10 января в Concert Hall пройдет Большое Бородатое Шоу с Вадимом Степанцовым.
Автор главных хитов СНГ «Король Оранжевое лето», «Пионервожатая», «8 марта- дурацкий праздник» легендарный Вадим Степанцов рад будет представить и свой акустический проект. Ничуть не уступая по драйву «матёрой рок-группе» музыканты исполнят классические номера «Бахыт-
Компота», песни, написанные артистом для «Браво» и др. коллективов, а также новые, но уже ставшие популярными песни.
Не раз радуя взыскательную публику обеих столиц, многих городов России - маэстро и компания с нетерпением ждут встречи и с тульским зрителем.
До встречи, друзья! Стоит добавить, что Вадим сам туляк, поэтому концерт на малой родине будет, конечно, особенным.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
10 января 2022, понедельник
20:00
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽