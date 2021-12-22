10 января в Concert Hall пройдет Большое Бородатое Шоу с Вадимом Степанцовым.

Автор главных хитов СНГ «Король Оранжевое лето», «Пионервожатая», «8 марта- дурацкий праздник» легендарный Вадим Степанцов рад будет представить и свой акустический проект. Ничуть не уступая по драйву «матёрой рок-группе» музыканты исполнят классические номера «Бахыт-

Компота», песни, написанные артистом для «Браво» и др. коллективов, а также новые, но уже ставшие популярными песни.



Не раз радуя взыскательную публику обеих столиц, многих городов России - маэстро и компания с нетерпением ждут встречи и с тульским зрителем.

До встречи, друзья! Стоит добавить, что Вадим сам туляк, поэтому концерт на малой родине будет, конечно, особенным.