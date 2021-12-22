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Большое Бородатое Шоу с Вадимом Степанцовым

Большое Бородатое Шоу с Вадимом Степанцовым

10 января в Concert Hall пройдет Большое Бородатое Шоу с Вадимом Степанцовым. 

Автор главных хитов СНГ «Король Оранжевое лето», «Пионервожатая», «8 марта- дурацкий праздник» легендарный Вадим Степанцов рад будет представить и свой акустический проект. Ничуть не уступая по драйву «матёрой рок-группе» музыканты исполнят классические номера «Бахыт-
Компота», песни, написанные артистом для «Браво» и др. коллективов, а также новые, но уже ставшие популярными песни.
 
Не раз радуя взыскательную публику обеих столиц, многих городов России - маэстро и компания с нетерпением ждут встречи и с тульским зрителем.
До встречи, друзья! Стоит добавить, что Вадим сам туляк, поэтому концерт на малой родине будет, конечно, особенным.
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
10 января 2022, понедельник
20:00
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Касса
Mad Head / B.Y.O.B.
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29 января, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Кристина Орбакайте
Купить билет
13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Александр Серов
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18 февраля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
LUMEN
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16 марта, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
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19 февраля, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
ПНЕВМОСЛОН
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5 февраля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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