афиша
афиша
Регистрация
Арсений Креститель

Арсений Креститель

14 октября в культурном центре «Типография» выступит группа «Арсений Креститель». 

Мелодично переливающийся психоделический дрим-поп, который исполняет группа из Петербурга, объединяет слушателей разных поколений: ранимые миллениалы, разочарованные тридцатилетние, просветленные любители рока старших возрастов — каждый может найти приятную прохладу в тени растений, взошедших на благодатных почвах оазиса Арсения Крестителя.

Глубоко личные, но преисполненные иронией, тексты усиливают терапевтический эффект от прослушивания. 
 
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
14 октября 2021, четверг
20:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
КОСМОНАВТОВ НЕТ
Купить билет
13 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021
Купить билет
24 октября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
Черный вторник
Купить билет
3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Джокер
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Авантюристы поневоле
Купить билет
11 декабря, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
Мураками
Купить билет
26 ноября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.