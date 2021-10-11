Арсений Креститель
14 октября в культурном центре «Типография» выступит группа «Арсений Креститель».
Мелодично переливающийся психоделический дрим-поп, который исполняет группа из Петербурга, объединяет слушателей разных поколений: ранимые миллениалы, разочарованные тридцатилетние, просветленные любители рока старших возрастов — каждый может найти приятную прохладу в тени растений, взошедших на благодатных почвах оазиса Арсения Крестителя.
Глубоко личные, но преисполненные иронией, тексты усиливают терапевтический эффект от прослушивания.
Глубоко личные, но преисполненные иронией, тексты усиливают терапевтический эффект от прослушивания.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
14 октября 2021, четверг
20:00
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
26 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽