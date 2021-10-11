14 октября в культурном центре «Типография» выступит группа «Арсений Креститель».

Мелодично переливающийся психоделический дрим-поп, который исполняет группа из Петербурга, объединяет слушателей разных поколений: ранимые миллениалы, разочарованные тридцатилетние, просветленные любители рока старших возрастов — каждый может найти приятную прохладу в тени растений, взошедших на благодатных почвах оазиса Арсения Крестителя.



Глубоко личные, но преисполненные иронией, тексты усиливают терапевтический эффект от прослушивания.