В Тульском областном центре молодежи выступит Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка».

Всемирно известный Государственный Академический хореографический ансамбль «Березка» образован в 1948 году выдающимся хореографом XX века Надеждой Надеждиной. Человек высочайшей культуры и эрудиции, она хорошо знала, какие богатства таятся в творчестве русского народа, и видела это глазами поэта.

За 65 лет концертной деятельности коллектива хороводы ансамбля «Березка» прошли диковинным, плывущим шагом расстояние, равное длине экватора.