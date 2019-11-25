Ансамбль «Березка»
В Тульском областном центре молодежи выступит Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка».
Всемирно известный Государственный Академический хореографический ансамбль «Березка» образован в 1948 году выдающимся хореографом XX века Надеждой Надеждиной. Человек высочайшей культуры и эрудиции, она хорошо знала, какие богатства таятся в творчестве русского народа, и видела это глазами поэта.
За 65 лет концертной деятельности коллектива хороводы ансамбля «Березка» прошли диковинным, плывущим шагом расстояние, равное длине экватора.
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Где и когда?
Тула, улица Демонстрации, 134
13 декабря 2019, пятница
19:00
29 декабря
₽ Билеты: 300-400 ₽
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1200-2200 ₽
26 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
13 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
15 декабря, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 325 ₽