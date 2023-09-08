10 октября на сцене Городского концертного зала в рамках юбилейного тура выступит Александр Малинин.

Александр Малинин – Народный артист России, обладатель именной звезды на московской «Площади звезд» в ряду с такими корифеями отечественной эстрады, как Александр Вертинский, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко. Малинин награжден Государственным орденом Дружбы, Государственным орденом Почета, отмечен многочисленными памятными грамотами и благодарственными письмами от Президента Российской Федерации, Государственной думы России и других Правительственных Государственных структур. Как артист, имеющий самые большие продажи альбомов в своей стране Александр Малинин, был награжден международным призом The World Music Awards.

Его творчество органично сочетает традиции русского романса и современное звучание.

Концерты Малинина – это всегда океан эмоций, это музыка, которая возвышает и волнует, это классика и современное искусство в одночасье, это высочайшее исполнительское мастерство, многогранный талант и следование традициям русской вокальной школы, ведь артист уже на протяжении 40 лет исполняет романсы, и с каждым разом они становятся все более проникновенными, глубокими и совершенными.

Свой особый дар выразить все нюансы музыкального произведения, раскрыть его глубинный смысл, "пропустив" через себя, прочувствовав сложнейшие переживания, присущие русскому романсу, артист продемонстрирует 10 октября на сцене Городского концертного зала.