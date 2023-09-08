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Александр Малинин

Александр Малинин

10 октября на сцене Городского концертного зала в рамках юбилейного тура выступит Александр Малинин.

Александр Малинин – Народный артист России, обладатель именной звезды на московской «Площади звезд» в ряду с такими корифеями отечественной эстрады, как Александр Вертинский, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко. Малинин награжден Государственным орденом Дружбы, Государственным орденом Почета, отмечен многочисленными памятными грамотами и благодарственными письмами от Президента Российской Федерации, Государственной думы России и других Правительственных Государственных структур. Как артист, имеющий самые большие продажи альбомов в своей стране Александр Малинин, был награжден международным призом The World Music Awards.

Его творчество органично сочетает традиции русского романса и современное звучание.

Концерты Малинина – это всегда океан эмоций, это музыка, которая возвышает и волнует, это классика и современное искусство в одночасье, это высочайшее исполнительское мастерство, многогранный талант и следование традициям русской вокальной школы, ведь артист уже на протяжении 40 лет исполняет романсы, и с каждым разом они становятся все более проникновенными, глубокими и совершенными.

Свой особый дар выразить все нюансы музыкального произведения, раскрыть его глубинный смысл, "пропустив" через себя, прочувствовав сложнейшие переживания, присущие русскому романсу, артист  продемонстрирует 10 октября на сцене Городского концертного зала.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
10 октября 2023, вторник
19:00
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